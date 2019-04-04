"HALKIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKINIZ"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 13 aydır görevde olan CTP- HP-TDP-DP 4’lü koalisyon hükümetinin halkı ezmeye, açlık ve sefalete sürüklemeye devam ettiğini savundu; hükümetin halkın gözünün içine bakmasını istedi.

Sonüstün, hükümetin “biz gidersek UBP gelecek” korkusu salarak idare etmeye çalıştığını öne sürdü ve “UBP ister gelsin ister gelmesin bir şey değişmez. Hepiniz Ankara’daki AKP hükümetinin buradaki temsilcilerisiniz” ifadelerini kullandı.

Sonüstün yazılı açıklamasında, Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümette sıkıntı olup olmadığını, ortaklarının gözünün içine bakarak anladığını açıkladığını belirterek, “Başbakana tavsiyemiz ortaklarının değil, halkın gözünün içine bakması, toplumun sıkıntılarını ve beklentilerini görmesidir” dedi.