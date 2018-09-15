HALKIN KAFASI KARIŞIK!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Ülkede yapılan zamlar ve yükselen döviz kurlarının alım gücüne olumsuz yansımasıyla geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, elektrik faturalarına yansıyan yüksek zamlarla isyan noktasına geldi. Ülke gündemini son günlerde meşgul eden zamlar çeşitli sendikaları sokağa dökerken, gündeme gelen özelleştirme haberleri ise halkın kafasını karıştırdı. Medyada çıkan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesiyle ilgili haberleri sokaktaki vatandaşa soran Yeni Bakış, vatandaşın özelleştirme konusunda kararsız olduğunu gözlemledi. Sokağın nabzını tutan Yeni Bakış’a vatandaşların yaptığı değerlendirmelerde “Elektrik bir ülkenin kalkınması için en büyük ihtiyaç olduğu için özele bağlandığında işlerin daha planlı yürüyeceğini düşünüyorum” diyenlerin yanı sıra “Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesiyle fiyatlar daha da artacak. Bu durumda faturalarımızı ödeyemeyeceğiz” şeklinde görüş ayrılıkları yaşandı.

Vatandaş ne dedi?

Ramadan Dağcan:

Devlet garantisi altında olmak bizlerin yararınadır

“Elektriğin özelleştirilmesi konusunda bir vatandaş olarak ikilemde kalmış bulunmaktayım. Elektrik kurumu ister özelleştirilme yolunda olsun, isterse devlet himayesinde kalsın... Bu durumda önemli olan tek husus, halkın yararına olup olmayacağı konusudur. Elektriğin özelleştirilmesi durumunda vatandaşlar şimdiki durumundan daha uygun bir fiyat olarak ödemelerini yapabilecekse özelleştirilsin. Fakat ben planlı devlet ekonomisinden yana olduğum için bu durumun bizlerin yararına olmayacağına inanıyorum. Çünkü devletin Elektrik Kurumu garantisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum.”

Veysel Bayraktar:

Elektriğin özelleştirilmesi durumunda mağdur olacağız

“Elektriğin özelleştirilmesi, vatandaşın yararından çok zararına olacağını düşündüğümden bir vatandaş olarak özelleştirilmesinden yana değilim. Bizler elektrik kurumu tarafından gerçekleştirilen eylemi haklı buluyoruz. Elektriğin özelleştirilmesi karşısında halkın daha fazla mağdur olacağını düşünüyorum.”

Hacı Keskiner:

Halkın yararına olması düşünülüyorsa, özelleştirilme yoluna gidilsin

“Ekonomik kriz karşısında zaten elimiz kolumuz bağlandı, bu durum karşısında ekonomik sıkıntılar içerisindeyken sürekli olarak zam artışları yaşanmasında bizleri ciddi anlamda mağdur etti. Hal böyleyken, elektrik de iki ayda bir fahiş zam artışı yaşadı. Zamlanmanın yaşanmasıyla, vatandaş olarak ciddi anlamda sıkıntılar çektik. Şu anda birçok Sivil Toplum Örgütü, Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesini istemedikleri için eylem yoluna gitti. Bir vatandaş olarak bizler için neyin iyi, neyin kötü olacağına karar veremez hale geldik. Bu yüzden bu durumun halkın yararına olması düşünülüyorsa, pek tabi özelleştirilme yoluna gidilsin. Fakat Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi durumunda bizlerin ceplerinden yüklü miktarda paraların çıkma olasılığı varsa, bu durumun devlet himayesi altında kalarak devam etmesi taraftarıyım.”

Niyazi Beteri:

Elektrik kurumu’nun özelleştirilmesiyle iyi imkanların sağlanacağını düşünüyorum

“Elektriğin özelleştirilme yoluna gidilmesine daha önce karşıydım. Fakat şu anda bende ikilemde kalmış durumdayım. Bu durumu açıklamak gerekirse, bir çok işverenden tahsil edilemeyen faturalar, çalışanlara ödenen ek mesai ücretleri günün sonunda vatandaşın cebinden çıkıyor. Bütün bunlar yüzünden faturalarımıza yansıyan yüksek rakamlar ise bizleri mağdur ediyor. Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesiyle bu tür ayrımcılıkların yaşanmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda elektrik kurumunun özelleştirilmesi durumunda rekabet yaşanması sonucunda daha iyi imkânların sunulacağını düşünüyorum. Bu yüzden Elektrik Kurumu’nun bir de özelleştirilmiş halini görmek istiyorum.”

Mehmet Şirin Tekin:

Elektrik kurumu’nun özele bağlanmasıyla işler daha planlı yürüyecek

“Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi durumuna karşı değilim. Ancak Elektrik Kurumu’nun yalnız bir firmaya bağlı kalması değil birkaç firmaya bağlı olmasıyla rekabet yaşanacağından dolayı daha iyi duruma geleceğine inanıyorum. Yapılacak yeni düzenlemeyle kurumda hizmet vermeyen ya da ihtiyaç olmayan personelin de azalacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra, yakın geçmişe baktığımızda bir takım iş insanlarının elektrik borçlarını ödemediklerine tanık olduk. Onların ödemedikleri faturalar, halkın sırtına yüklendi. Tüm bu mağduriyetleri yaşayan bir vatandaş olarak özelleştirmeyi destekliyorum. Böylelikle çifte standart uygulamasının da önüne geçileceğine inanıyorum. Elektrik bir ülkenin kalkınması için en büyük ihtiyaç olduğu için özele bağlandığında işlerin daha planlı yürüyeceğini düşünüyorum.”

Ejvet Erensu:

Vatandaşı hüsrana uğratır

“Elektrik kurumu’nun özleştirilmesinden yana değilim. Çünkü özelleştirilmesiyle bir devlet katkısının olmayacağını düşünüyorum. Halk için devlet olgusu ya da bir güvence veremeyeceği için Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmeye gitmemesi gerekir. Bizim devletimiz, Elektrik Kurumu’nu özelleştirdiği takdirde takip edemeyip herhangi bir denetleme yapamayacağı için bu sonuç vatandaşı hüsrana uğratacaktır. Elektrik Kurumu’nda özelleştirilmeye gidilmemesi gerekir.”

Mehmet Ali Gönülaçar:

Özelleştirilmede rekabet yaşanmazsa verimlilik sağlanamaz

“Elektrik kurumu’nun özelleştirilmeye gidilmesi durumundaki şartların önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer elektrik kurumu’nda suya benzer bir yapılaşma yaşanacaksa böyle bir özelleştirilme yaşanmasını doğru bulmuyorum. Elektriğin özelleştirilmesiyle keyfi fiyatların yaşanması durumunda bizler sıkıntı çekeceğiz. ‘Alt yapısı oluşturulamamış su gibi önlemler alınmadan özelleştirme yapılırsa vatandaş mağdur olacaktır.’ Aynı zamanda Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi sonucunda herhangi bir rekabet yaşanmaması durumunda verimliliğin de sağlanamayacağını düşünüyorum.”