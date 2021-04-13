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"Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!"

"Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!"

"Hükümet de, vekilleri de  kayıp"

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CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Meclis Genel Kurulu'nda hükümetten bir tek milletvekilinin dahi olmaması  Şahali'yi isyan ettirdi.

Şahali paylaştığı fotoğrafın altına;

Başkan muhalefetten, katip muhalefetten, hatip muhalefetten. Salondakilerin tamamı muhalefetten. Hükümet de, vekilleri de  kayıp. Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!

şeklinde isyanını dile getirdi.

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