"Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!"
"Hükümet de, vekilleri de kayıp"
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CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Meclis Genel Kurulu'nda hükümetten bir tek milletvekilinin dahi olmaması Şahali'yi isyan ettirdi.
Şahali paylaştığı fotoğrafın altına;
Başkan muhalefetten, katip muhalefetten, hatip muhalefetten. Salondakilerin tamamı muhalefetten. Hükümet de, vekilleri de kayıp. Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!
şeklinde isyanını dile getirdi.
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