CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Meclis Genel Kurulu'nda hükümetten bir tek milletvekilinin dahi olmaması Şahali'yi isyan ettirdi.

Şahali paylaştığı fotoğrafın altına;

Başkan muhalefetten, katip muhalefetten, hatip muhalefetten. Salondakilerin tamamı muhalefetten. Hükümet de, vekilleri de kayıp. Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!

şeklinde isyanını dile getirdi.