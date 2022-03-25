“HALKIN ÖFKESİ BÜYÜK OLACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeni Bakış Web TV'de Vizyon Programı'na konuk olarak Meltem Sakin’in sorularını yanıtladı. Erhürman, benzin istasyonlarında yaşanan kaosun son dönemde artık yeni moda halini aldığını belirterek, ilaca ciddi zam geldiğini, ancak ilaç sıkıntısının da hala devam etmekte olduğunu söyledi. Erhürman, elektriğe de aynı şekilde zam geldiğini, kesintilerin devam ettiğini belirterek, akaryakıta gelen zamla birlikte halkın benzin kuyruklarında sıra beklediğini kaydetti. Erhürman, zamlarla hizmetin kalitesinin de aşağıya çekilmeye devam edildiğini belirterek, benzin istasyonlarının 6 aydır aynı filmi izlediklerini, ne zaman zam gelecek olsa bu kuyrukların ve sıkıntıların yaşandığını söylediğini ifade etti. Erhürman, tüm bunlara rağmen hükümet adına en ufak bir açıklama dahi yapılmadığını söyleyerek, sıkıntıyı toplumun çektiğini belirtti. Erhürman, elektrikte zammın hepsini vatandaşa yansıtma haklarının olmadığını hükümete defalarca söylediklerini ifade ederek, maliyeni bu işe hiçbir şekilde bulaşmadığını, bütün zammın vatandaşa yansıtıldığını kaydetti.

“Nisan ayı gelsin, elektrik tüketimi azalsın onu bekliyorlar”

Erhürman, KIB-TEK’teki zararı kim oluşturdu diye sorarak, kurumun zarara uğratılmasının UBP hükümetleri döneminde olduğunu söyledi. Erhürman, “Nisan ayı gelsin, elektrik tüketimi azalsın onu bekliyorlar. Ama Haziran ayı geldiğinde ne olacak, bilinmiyor” dedi. Tufan Erhürman, hükümetin ekonomi bilmediğinin çok açık ortaya çıktığını belirterek, “sigara ve alkol arasında fark var. Sigaraya zam yaptığınızda sigara içen insanlar sigara içmekten vazgeçebilir. İnsanlar zam geldi diye içmekten vazgeçecekse de iyi bir şeydir. Alkol başka bir şeydir. Alkolün ekonomideki zincirini görmeyen bir zihniyet var” diye konuştu.

Erhürman, alkolün de zararlı olmakla birlikte ülkenin ekonomisinin çarkları içinde yer aldığını söyledi. Zivaniyada 3 liralık fonun 40 liraya artırıldığını belirten Erhürman, son dönemde zivaniya üretmeye başlayan KKTC yurttaşı yatırımcının olduğunu söyledi. Erhürman, güneyden gelen ziyaniyaya rekabet oluşturduklarını belirterek, birçok işletmenin bir anda batma noktasına gelebileceğini kaydetti.

“Halkın alım gücü düşünce alamayacağını, maliyenin de vergi toplayamayacağını öngöremeyen bir zihniyet”

Tufan Erhürman, ekonomi ile maliyenin ilişkisini kavrayamayan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu söyleyerek, “alkole zam yapıldığında meyhaneye giden kişi sayısı aynı kalacak sanıyorlar ve bunu ekonomiyle birlikte maliyeye yansımasını okuyamıyorlar” dedi. Erhürman, “Hayat pahalılığını dondur, halkın alım gücü düşsün maliye hayat pahalılığını ödemesin tasarruf etsin” diyerek, “halkın alım gücü düşünce alamayacağını, maliyenin de vergi toplayamayacağını göremeyen bir zihniyet” diye konuştu. Erhürman, “şimdi ise vergileri artır, halkın alım gücü düşsün” zihniyetiyle ekonomiyi okuyamayan bir hükümetin olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, hükümetin, “pandemi var, savaş var tüm dünya böyle” sözünün arkasına saklandığını, ancak yapılan tüm zamların hiçbiriyle ilgisi olmadığını söyledi. Erhürman, “elektriğe zam gelmesini ya da elektriklerin kesilmesini Ukrayna – Rusya savaşı ile mi açıklıyorsunuz” diye sorarak, “brent petrol yükseldi diye mi kuyruklar oluşuyor, önemli olan sizin ülkeyi nasıl yönettiğinizdir” dedi.

“6 ay sonra hayat pahalılığını dondurduk diyebilirler. Çünkü bu zihniyet böyle bir zihniyettir”

Erhürman, seçim döneminde bir tez ortaya koyduklarını ve bunu tartışmaya açtıklarını belirterek, hükümetin bu tezi tartışacak potansiyele sahip olmadığını söyledi. Erhürman, 6 ayda bir hayat pahalılığı veriliyor ama o 6 ayda oluşan zamlar ile paranın hızlı bir şekilde değer kaybettiğini kaydetti. Erhürman, dövize endeksleme meselesinin bu nedenle kesinlikle masaya yatırılması gerektiğini söyleyerek, “aksi takdirde bu memlekette alım gücünü 2 ayda bir bile koruyamayız” dedi. Erhürman, 6 ay sonraki hayat pahalılığını dahi hükümetin ödeyemeyeceğini söyleyerek, “6 ay sonra hayat pahalılığını dondurduk diyebilirler. Çünkü bu zihniyet böyle bir zihniyettir. Maliye tasarruf yapacak anlayışıyla hayat pahalılığını donduracaklar, daha fazla maliyenin gelirini artıracağım niyetiyle de vergileri artıracaklar. Hayat pahalılığı bu şekilde olduğu sürece alım gücü her gün daha çok azalacak” şeklinde konuştu.

Erhürman, belediyelerin de hayat pahalılığı ödediğini, seçim propaganda yasağından 35 dakika önce hükümetin müjde diyerek, belediyelerde de hayat pahalılığının ödeneceğini söylediğini belirtti. Erhürman, şimdi normal devlet katkısının bile ödenmediğini belirterek, belediyeler reformu diye kimsenin anlamadığı bir şey üzerinden halkın uyutulmaya çalışıldığını kaydetti.

“Ekonominin çarklarını okuyamıyorlar”

Tufan Erhürman, ekonominin çarklarını okuyamayan, son derece öngörüsüz, bilgi yoksunu bir zihniyet ile karşı karşıya olduğumuzu belirterek, Kıbrıs Türk halkının en büyük şanssızlığının dünyada pandemi ve Ukrayna Rusya savaşı krizi gibi sorunlar varken bir de böyle bir hükümete rastlamış olması olduğunu söyledi.

“Ülkenin vergilendirilmemiş gelirleri vergilendirilecek mi?”

Erhürman, bu işin sonu yok diyerek şu anda meclisi kilitleyen konunun “yerel yönetimler reformu” olduğunu ifade ederek, “ülkenin vergilendirilmemiş gelirleri vergilendirilecek mi? İnsanlar nefes alabilecek mi? Buna dair ortada hiçbir şey yok” dedi. Erhürman, reform demeye bin şahit isteyen bir şeyi halkın önüne attıklarını belirterek, bunu da yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını kaydetti. Erhürman, ülkede bu konularla ilgilenen kimsenin olmadığını belirterek, “bize 6 ay içinde memleket kendi ayakları üzerinde duracak” dediklerini hatırlattı.

“Halkla dalga geçiyorlar”

Tufan Erhürman, yaşanılmakta olan sorunların CTP’lilerin sorunları olmadığını belirterek, “hangi partiye oy verirseniz verin Kıbrıs Türkü artık bir bütün olarak okkanın altındadır” dedi. Erhürman, bunun öfkesinin zannedildiğinden çok daha büyük olacağını belirterek, “bunun farkında olmadan süt bira karşılaştırılmasında olduğu gibi halkla dalga geçer açıklamalar yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu. Erhürman, bu açıklamalarla hükümet edenlerin ne kadar halktan kopuk olduklarının görülmekte olunduğunu ifade ederek, halkın bunun muhasebesini elbette yağmakta olduğunu kaydetti.

“Kimse ben pandemiyle, Rusya- Ukrayna savaşıyla uyuturum hevesine kapılmasın”

Kıbrıs Türk halkının çektiği çilenin farkında olduğunu belirten Erhürman, “sosyal medya başka bir alan. Orada şikayet etmek başka. Esas şikayet etmemiz gereken yerlere iş geldiğinde o zaman halkımızı göreceğiz. Ben Kıbrıs Türk halkının şu anda çektiği çilenin farkında olduğunu düşünüyorum. Bu halkı tanıyorsam bunun öfkesi çok büyük olacak” dedi. “Kimse ben pandemiyle, Rusya- Ukrayna savaşıyla uyuturum hevesine kapılmasın” diyen Erhürman, “mutfakta gerçekten yangın var. Herkes ne pişeceğini 3 defa düşünüyor. Restoranlar kapatır mıyım devam mı ederim diye düşünmeye başladılar. Üreticiler üretimden kopacak mıyız diye çığlık atıyor. Bu zaman başka zamana benzemiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yeni Bakış