HALKIN PARTİSİ'NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME ORGANI ÜYELERİ BELLİ OLDU
Halkın Partisi’nin yeni Merkez Yürütme Organı üyeleri belli oldu
A+A-
Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin 1’inci Olağan Kongresi sonrası seçilen Merkez Yürütme Organı üyelerini duyurdu.
Parti Genel Başkanı Kudret Özersay’ın yanısıra Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı’nda şu isimler görev yapacak:
Yenal Senin
Tolga Atakan
Aysegul Baybars
Jale Refik Rogers
Ayse Onar
Özgür Vehit
Ayşen Kumser
Hicran Fırat
Ramadan Durmazer
Gülşah Sanver Manavoğlu
HP Merkez Yürütme Organı
MYO’nun 10 üyesi dün akşam yapılan seçimle belirlendi
Etiketler : Halkın Partisi, Kudret Özersay, 1’inci Olağan Kongresi, Merkez Yürütme Organı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.