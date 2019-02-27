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"Hamdi bana pahalı gelir"

"Hamdi bana pahalı gelir"

"Hamdi bana pahalı gelir"

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Şarkıcılığa soyunan Selen Görgüzel yakında yeni bir single çıkaracak.

Selen Görgüzel'in çok iddialı olduğunu söylediği klibi bile hazır. Görgüzel, "Klibi eşiniz Hamdi Alkan mı yönetti?" sorusuna "Yok canım, ne mümkün! Hamdi bana pahalıya patlardı. İndirime yanaşmaz" yanıtını verdi. Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, Nisan, 2014'te evlenmişti. 

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