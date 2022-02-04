Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada korkunç şekilde can verdi

Belarus'ta tezgahtar olarak çalışan 21 yaşındaki hamile Umida Nazarova, iş görüşmesi için gittiği kaynak teli ve elektrot üreten bir fabrikada saçlarının makineye kapılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Belarus'ta yaşayan 21 yaşındaki hamile Umida Nazarova'nın başına gelenler tüyler ürpertti. Nazarova, iş görüşmesi için gittiği sırada saçlarını makineye kaptırması nedeniyle boğularak can verdi. Talihsiz kadının, olay anında kanlar içinde kaldığı ve ilk müdahalenin ardından hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

BABASI FABRİKA YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Babası Dmitry, kızının ölümü sonrası fabrika yönetimi suçladı ve güvenlik kurallarının çiğnendiğini söyledi. Acılı baba, 'İki can aldılar, kızım yedi haftalık hamileydi. Saçlarının uzun olduğunu gördüler, neden ona saçını örtecek bir şey vermediler?" ifadelerinde bulundu.

OLAY ANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Belarus'ta olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Belarus Soruşturma Komitesi 'Ona ekipmanın nasıl çalıştığını gösteren bir çalışanla birliktelermiş. Çalışan kayıt işlemleri için bir anlık durmuş. Başını çevirdiğinde, yerde baygın halde yatan saçları makineye dolanmış kadını görmüş' açıklaması yaptı.

FABRİKA ÜRETİM SORUMLUSUNA CEZA

Belarus mahkemesinin, adı açıklanmayan bir fabrika üretim sorumlusuna 'dürüst olmayan ve ihmalkar tavırlar nedeniyle resmi görevlerini yerine getirmemek ve bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ceza verdiği belirtildi. Ancak davanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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