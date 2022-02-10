Hamile kadının erkek çocuğu olsun diye yaptığı şey akıllara durgunluk verdi!

Pakistan'da hamile bir kadının, erkek çocuğu olması için yaptırdığı uygulama akıllara durgunluk verdi. Kadının, 'sahte şifacı' olarak adlandırılan bir şahsa kafasını çivilettiği öğrenilirken, doktorlar yaptıkları ilk muayene sonucunda çivinin derine indiğini tespit etti.

Pakistan'da daha önce 3 kız çocuğu dünyaya getiren ve yeni doğacak çocuğunun erkek olmasını isteyen kadın, 'kafana çivi çaktırırsan erkek çocuğun olur' lafını dinleyerek kafasına çivi çaktırdı. Kadın hastaneye kaldırılırken, polis de sahte şifacının peşine düştü.

KOCASI TERK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Akıllara durgunluk veren olayın detayları çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre kocasının, üç kız çocuğundan sonra yine bir kız bebek dünyaya getirirse kendisini terk edeceğini söylemesi üstüne çaresizliğe düşen kadın, çareyi bir şifacıda aradı.

YOĞUN KANAMA İLE HASTANEYE BAŞVURDU

Polis tarafından henüz kimliği belirlenemeyen kadın, bu hafta Pakistan'daki Lady Reading Hastanesine kafatasından yoğun kanama ile geldi. İlk başta Peşaver şehri sağlık personeline, doğmamış çocuğunun cinsiyetinin erkek olmasını garantilemek için ilahiler okumasının ve kendi kafasına çivi çakmasının tavsiye edildiğini söyledi.

ÇİVİYİ BAŞKA BİRİ ÇAKMIŞ

Polisin araştırmaları üzerine kafasındaki yaranın kendi kendine açılmasının imkânsız olduğu ve başka birinin çekiçle yaptığı sonucuna ulaşıldı. Hastanedeki beyin cerrahı Haider Suleman yerel basına, kadının kanaması olduğunu ve geldiğinde çok acı çektiğini, ancak aklının yerinde olduğunu söyledi.

POLİS HER YERDE ŞİFACIYI ARIYOR

Hastaneye gelen kadının olağan dışı kafa travmasının görüntüleri internette hızla yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, şimdi şifacı olduğunu iddia eden ve bu yaralanmaya neden olan kadını arıyor.

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