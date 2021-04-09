Hamile olduğunun farkına varamayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü

ABD'nin Boston eyaletinde yaşayan Melissa Surgecoff isimli kadın, böbrek taşı sancısı çektiğini zannetti. Sancı sonrası karnında bir değişiklik olduğunu fark eden ve hamile olduğunu anlamayan kadın, tuvalette doğum yaptı. Klozete düşen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Boston'da yaşayan 38 yaşındaki Melissa Surgecoff isimli kadın, hamile olduğundan habersizdi. Böbrek taşı nedeniyle sancı çektiğini düşünen kadın, karnında bir hareketlilik fark edince koşarak tuvalete gitti.

BEBEĞİ KLOZETTEN ÇIKARDILAR

Tuvalette doğum yapan Melissa, bebeğini klozete düşürdü. Melissa'nın acı içindeki çığlıklarını duyan 37 yaşındaki nişanlısı Donnie Campbell, tuvalete koşup bebeği kafasının sıkıştığı klozet deliğinden çıkardı.

BEBEK OLDUĞUNU ANLAMAMIŞLAR

Melissa, klozete ilk baktığında bir organını kaybettiğini düşündüğü düşen parçanın bebeği olduğunu fark etmediğini söyledi. Nişanlısı da yakından bakınca klozette bebek olduğunu fark ettiğini ve kafasının klozet deliğine girdiğini söyledi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Doğum sonrası eve gelen sağlık ekipleri, bebek ve anneyi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemelerde anne Melissa ve bebeği Liam'nın sağlık durumlarının iyi olduğu ortaya çıktı.