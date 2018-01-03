HAMİLELER DİKKAT!

Folik asit ve zengin vitamin içeriği ile bilinen kuşkonmaz (ayrelli), hamilelerin imdadına yetişiyor...

1 porsiyon kuşkonmazda (150gr) 183mcg folik asit bulunuyor.

Folik asitin günlük tavsiye edilen alım miktarı 200mcg olduğundan, bir porsiyon kuşkonmaz ile günlük ihtiyacın % 91'inden fazlasını karşılandığını görüyoruz.

100 gramında sadece 24 kalori olan kuşkonmaz, folik asit ihtiyacı için hamileler ve yeni doğum yapan annelerin tüketmesi gereken yiyeceklerdendir.

B, K, C ve A vitaminleri için zengin bir kaynak olan kuşkonmazın içinde bulunan B9 vitamini (folik asit) gebelik anomalilerinin bir çoğunu önleyici etkisi kanıtlanmıştır.

Kuşkonmazda, emziren annelerin süt üretimi için gerekli hormonlar bulunduğu için yenmesi özellikle tavsiye ediliyor.