Hamileliğinin 4. ayında sahneye çıktı!

Hamileliği dolayısıyla tiyatro gösterisini iptal eden Bergüzar Korel, geçtiğimiz akşam sahne aldı.

Bir mücevher markasının yüzü olan Korel, düzenlenen lansman gecesinde sahneye çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi.

İyice belirginleşmiş karnı ile dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel’i eşi Halit Ergenç de yalnız bırakmadı.

Hamileliğinin dördüncü ayında olan Korel’in keyfinin yerinde olduğu görülürken, gecede söylediği şarkılara eşi Halit Ergenç de eşlik etti.