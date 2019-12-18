Hamilelik döneminde bu hastalıklara dikkat!

Anne adaylarının, hamilelik döneminde hem kendileri hem de bebekleri için sağlık durumlarını sürekli kontrol altında tutmaları gerekiyor. Fakat beklenmedik bir anda anne adayları, özellikle hamilelik döneminde ve sonrasında oluşabilecek kabızlık ve devamında gelişebilecek makat hastalıklarından ne kadar haberdar?

Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü, hamilelik döneminde kadınların, hem beslenme düzenlerine hem de kullandıkları ilaçlara çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Hamilelik döneminde anne adaylarının, hemoroid ya da halk dilindeki adı ile basur ve anal fissür gibi makat hastalıklarının oluşumunda risk grubunda olduklarının altını çizerek önemli açıklamalarda bulundu.

“Hemoroid (basur) oluşumu genellikle yanlış beslenme, hareketsizlik ve bunların sonucunda doğan kabızlık ile gelişim gösterebilen bir makat hastalığıdır. Nitekim anal fissür de yine makat bölgesinin kabızlık neticesiyle zorlanmasından dolayı makatta çatlak ya da yara oluşumu ile karşımıza çıkar. Hamilelik döneminde çoğu kadının yaşamakta olduğu bu rahatsızlıklar dikkat edilmez ise özellikle normal doğumdan sonra da ortaya çıkmakta oldukça elverişli olabiliyorlar.”

BAZI İLAÇLAR KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİYOR

Op. Dr. Yasir Gözü, hamilelik döneminde kullanılan bazı ilaçların kabızlığa neden olabileceğini bu sebeple aşırı ve doktor kontrolü olmadan alınan ilaçlardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı. Özellikle anne adayları bu süreçte gereğinden fazla demir, kalsiyum ilaçları ve diğer vitamin haplarını kullanarak kabızlığı dolayısıyla da makat hastalıklarını tetiklemiş olabiliyorlar.

Kabızlığın hamilelik döneminde sıkça ortaya çıkabildiğini söyleyen Op. Dr. Yasir Gözü, bu dönemde anne adaylarını, kabızlığı tetikleyen hormonal değişimlerin de etkileyebileceğinden bahsetti.

“Hamilelik süresince artan progesteron hormonu, vücuda alınan gıdaların bağırsaktan daha yavaş geçmesine neden olarak anne adayında kabızlık oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Bununla birlikte kullanılan ilaçlar da var olan kabızlık ile birlikte gelişebilecek hemoroid (basur) ve anal fissür (makat çatlağı) gibi hastalıkların bir yapı halinde, oluşan kabızlık zeminine inşa ederek hızla ilerleyebiliyor.”

Op. Dr. Yasir Gözü, hamilelik sürecinin daha kolay geçebilmesi açısından özellikle beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Anne adaylarının posalı sebze ve meyve tüketimini her gün gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.

HAMİLELİKTE ÜŞENME, ERTELEME, HAREKETE GEÇ!

Hamilelik döneminde, tuvalete gitmeye üşenen ya da bunu erteleyen anne adayları, bağırsak tembelliğine bağlı olarak kabızlığın oluşmasına müsaade etmiş olabiliyor. Gebelik sebebiyle de hali hazırda zorlanan makat bölgesi, kabızlığın da etkisi ile oluşan baskılara engel olamayıp hemoroid ya da anal fissür gibi makat hastalıkları ile yüzleşmek zorunda kalabiliyor.

Hamilelik döneminde makat hastalıklarının önüne geçebilmek için Op. Dr. Yasir Gözü anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.

“Özellikle bu süreçte anne adaylarının beslenme şekli ve düzenine oldukça dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Kabızlığın önüne geçebilmesi açısından kuru ve taze meyveleri tercih edebilirler. Bir diğer üzerinde durulması gereken konu ise kesinlikle egzersiz yapmak olacak. Bu dönemde hareket etmek ne kadar yorucu gelse de anne adayları, yavaş tempolu yürüyüşler yapabilir. Son olarak günlük alınması gereken 2,5 litrenin üstünde su tüketimi de yine hamilelik döneminde ihmale gelmemesi gereken bir unsur.”