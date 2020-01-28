Hamilelik sırasında kanaması olanlar dikkat!

Üstüne görme nasıl anlaşılır? Hamileyken regl olmak ne anlama gelir?

Hamile kadınlar gebelik sırasında hafif ve düzensiz bir kanama geçirebilirler ancak bu normal regl döneminden biraz farklıdır. Bazı kadınlar yaşanan hafif kanamayı regl dönemi ile karıştırabilirler çünkü genellikle regl dönemini beklediği sürede meydana gelebilir. Peki, üstüne görme nasıl anlaşılır? İşte bazı ipuçları...

Gebelik sırasında ortaya çıkabilecek olan düzensiz kanama ya da lekelenme genellikle koyu kahverengi veya açık pembemsi bir renktedir. Adet döneminde oluşan kanamada pedlerde doluluk görülebilir ve sık sık değiştirilmesi gerekir ancak böyle bir durumda bir pedi dolduracak bir kanama olmayabilir. Pediniz ya da tamponunuzu dolduracak kadar bir kanama yaşıyorsanız muhtemelen hamile olmadığınızın bir göstergesi olabilir.

ÜSTÜNE GÖRME SİZE VE BEBEĞİNİZE ZARAR VERİR Mİ?

İmplantasyon kanaması olarak adlandırılan embriyonun rahime yerleşmesi sırasında yaşanan kanama ile üstüne görme gerçekleşir. Bebeğinize veya hamileliğinize zarar verecek herhangi bir durum yoktur. Yalnızca annenin hamileliğini geç fark etmesine yol açabilir. Eğer istenmeyen bir gebelikse gebe kadın için problem yaşanmasına neden olabilir.

OLUMLU BİR HAMİLELİK TESTİ SONRASI KANAMA DÜŞÜK BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

* Gebe kadınların ortalama % 25-30'u erken gebelikte lekelenme veya kanama yaşayabilir. Bu enfeksiyon, servikal tahriş, ektopik gebelik veya düşük tehdidi gibi birçok faktörün sonucu olabilir.

* Hamilelik sırasında hafif kanaması olan birçok kadın normal gebeliğe ve sağlıklı bir bebeğe sahip olabilir fakat kanama yaşayan kadınların yaklaşık olarak yarısında sonuç düşükle sonuçlanabilir ve bu durumda genellikle daha ağır bir kanama yaşanabilir.

* Ne yazık ki vajinal kanamanın ne derece olacağını tahmin etmek mümkün değildir. Ağrılı kramp, sırt ağrısı veya ağırlaşmaya devam eden hafif kanama yaşıyorsanız tıbbi yardım almanız gerekebilir.