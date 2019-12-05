Hamilelik dönemi beslenme, bebeğin gelişimi ve annenin vücut direncinin artması açısından önemlidir. Beslenmenin hayatımızın her alanının da önemli bir yeri olsa da hamilelik döneminde daha kapsamlı ve önemlidir. İşte hamilelere beslenme önerileri...

Annenin alacağı besinler bebeğinin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Hamilelik döneminde doğal ürünler tüketmek ve hazır gıdalardan uzak durmak bebeğin beyin ve fizyolojik gelişimini etkileyeceği için bu konuda titiz davranmak gerekir. Peki hamilelikte beslenme ile ilgili nelere dikkat edilmelidir? İşte hamilelikte beslenme önerileri

HAMİLELİKTE ALINAN FAZLA KİLOLARIN BEBEĞE HİÇ BİR YARARI YOKTUR

Gebelik döneminde çok fazla kilo almak gebelik zehirlenmesi, diyabet, düşük, kanama, ölü doğum gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için gebelik öncesi kilo kontrolü sağlanmalıdır. Anne adayı fazla kiloluysa gebeliğin ilk 4 ayı uygun bir diyet uygulaması hamileliğin normal bir şeklide ilerlemesini sağlamaktadır.

GEREKSİZ VİTAMİN ALIMI YAPILMAMALIDIR

Doktorunuzun yapacağı tahliller doğrultusunda gerekirse vitamin alınmalı aksi halde gereksiz kullanımının bir yararı olmayacaktır. Gebe kadınlar İlk üç ay folik asit kullanımını ihmal etmemelidir. Onun dışında vücudun ihtiyacı olan gerekli vitaminleri besinlerle karşılamak daha sağlıklı olabilir.

GÜNLÜK ÖĞÜN MİKTARI ÖNEMLİ

Sık sık yemek yemek besinlerin yağ olarak size geri dönüşümünü engelleyecektir. Taze balık meyve ve sebzeler, yoğurt ve süt ürünleri bol miktarda tüketilmelidir.

AKŞAMLARI TÜKETİLEN ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ

Akşam yemeğinde daha hafif yemekler yemek daha rahat bir uykuya geçişinizi sağlayabilir. Bu dönem çay ve kahve tüketimine dikkat etmeli günlük iki fincanı geçmemelidir. Ihlamur, nane limon, kuşburnu gibi bitkisel çayları da aşırıya kaçmadan tüketebilirsiniz.

GEBELİKTE EGZERSİZİN ÖNEMİ

Gebelik boyunca sürekli beslenip hareketsiz kalmak annenin hamileliğini ve doğum sürecini zorlaştırır. Gebelik döneminde alınan 10-14 kilonun normal olduğunu vurgulayan uzmanlar ayda 1-1,5 kilonun alınmasında bir sakınca olmadığını kabul etmişlerdir. Fazla kilolu annelerin alacağı en fazla kilo ise 8-9 kg arası olmalıdır. Gebelik döneminde günde en az iki saat yürüyüş yapmak en güzel egzersizlerden biri olabilir. Hamilelik döneminde yüzme, pilates, yogada önerilen egzersizlerdendir. Yemeklerden yaklaşık 30 dakika sonra egzersiz yapmak kan şekeri seviyesini korumaktadır.