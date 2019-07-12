Hafif kaşıntı, hamilelikte cilde artan kan akışı nedeniyle sık görülür. Hamileliğiniz ilerledikçe ve bebeğiniz büyüdükçe karnınızın derisi gerilir ve bu da sizin kaşıntılı hissetmenize neden olabilir. Peki, hamilelikte kaşıntı neden olur?

Kaşıntı hamilelikte sık görülür. Kaşıntı, 5 hamile kadından birinde görülür. Genellikle kanda hormonlar gibi bazı kimyasalların yüksek seviyelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Şimdi, Hamilelikte kaşıntı neden olur? Kaşıntı tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

HAMİLELİKTE KAŞINTI NEDEN OLUR?

Hamilelikte hafif kaşıntı genellikle endişelenecek bir şey değildir, ancak kaşıntı şiddetlenirse, obstetrik kolestaz adı verilen ciddi bir karaciğer rahatsızlığının işareti olabilir.

Ciddi kaşıntı: intraheptik kolestaz (ICP)

Kaşıntı, gebeliğin intraheptik kolestazı (ICP, ayrıca obstetrik kolestaz olarak da bilinir) adı verilen bir gebelik durumunun belirtisi olabilir. Bu hamilelikte gelişebilecek bir karaciğer rahatsızlığıdır. Nedeni ise belirsizdir.

Normal olarak, safra asitleri gıdaları sindirmenize yardımcı olmak için karaciğerinizden bağırsağınıza akar. ICP’de safra asitleri düzgün şekilde akmaz ve vücudunuzda birikir. ICP’nin tedavisi yoktur, ancak bebeğiniz doğduktan sonra gitmesi gerekir.

Genellikle döküntü olmadan kaşıntı, ICP’nin ana semptomudur. Kaşıntı genellikle avuç içinde ve ayak tabanlarında daha belirgindir, ancak vücudun her yerinde hissedebilirsiniz. Bazı kadınlar için kaşıntı dayanılmaz ve geceleri daha kötü olabilir.

Prurigo

Kaşıntıya yol açabilecek ek bir durum gebeliğin prurigolarıdır. Bu durum, cilt üzerinde böcek ısırıkları ile karıştırılabilecek küçük, kaşıntılı çıkıntılarla karakterizedir. Prurigo hamilelik sırasında herhangi bir noktada ortaya çıkabilir ve doğumdan sonra da devam edebilir. Hamilelik sırasında bağışıklık fonksiyonundaki değişikliklerin neden olduğuna inanılır. Prurigo bebek için risk oluşturmaz.

Kaşıntıya sebep olabilecek diğer nedenler:

– Hormonal değişiklikler

– Progesteron ve östrojen hormonunun artışı

– Hamilelik kaynaklı deri çatlakları

– Hamilelik esnasında ortaya çıkan cilt hastalıkları (egzama, sedef gibi)

– Gebelik ürtikeri (PUPPP)

– Tiroid ve böbrek rahatsızlığı

– Viral hepatitler

– Besin alerjileri

– İlaç kullanımı

KAŞINTI TEDAVİSİ

Şiddetli kaşıntı şikayetlerinin en ciddi sonuçlarından biri erken doğum diğeri ise anne karnında ani bebek ölümlerinin yaşanmasıdır. ICP tıbbi ve aile öyküsü ve karaciğer fonksiyonunuzu kontrol eden kan testleri (karaciğer fonksiyon testleri – LFT’ler) ile teşhis edilir. ICP teşhisi konduktan sonra bebeğiniz doğana kadar düzenli LFT yaptırırsınız, böylece doktorunuz durumunuzu izleyebilir.

Kalamin losyonu gibi kremler hamilelikte güvenlidir ve kaşıntıdan bir miktar rahatlama sağlayabilir. Doktorunuz safra tuzlarını azaltmak ve kaşıntıyı hafifletmek için bir ilaç verebilir. ICP, sağlıklı kan pıhtılaşması için önemli olan K vitamini emiliminizi etkileyebilir, bu nedenle size bir K vitamini takviyesi sunulabilir. Ancak en kesin tedavisi ise doğumdur.

Prurigo tedavisi için doktorunuz oral antihistaminikler ile birlikte topikal yumuşatıcılar veya steroidler yazabilir.

KAŞINTIYI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ?

Hafif kaşıntı

Bol giysiler giymek, cildinize sürtünme ve tahrişe neden olma ihtimalinin düşük olması nedeniyle kaşıntıyı önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, sentetik malzemelerden kaçınmak ve havanın cildinize yakın dolaşımını sağlayan pamuk gibi doğal kumaşlar seçmek isteyebilirsiniz. Serin bir banyo yapmanın veya losyon veya nemlendiricinin uygulanmasının kaşıntıyı gidermeye yardımcı olabileceğini bulabilirsiniz.

Bazı kadınlar güçlü parfümlü ürünlerin cildini tahriş edebileceğini keşfederler, bu nedenle düz losyon veya sabun kullanmayı deneyebilirsiniz. Hafif kaşıntı genellikle size veya bebeğinize zararlı değildir, ancak bazen daha ciddi bir durumun işareti olabilir. Endişeleniyorsanız veya şiddetli kaşıntı yaşıyorsanız, ebe veya doktorunuzu görmek önemlidir.

Şiddetli kaşıntı

Kaşıntı şikayetinin en ciddi yaşandığı cilt tipleri gergin ve kuru ciltlerdir. Bu cilt tiplerinde kaşıntıyı önlemek ve cilt enfeksiyonlarını engellemek için yapabilecekleriniz şunlardır:

– Soğuk ıslak bez veya buz kalıbı ile kaşınan bölgeye 5-10 dakika kompres yapmak.

– Duş sonrasında buzdolabında tutulan ve parfüm içermeyen yulaf özlü losyon ve kremi tüm vücuda yoğun şekilde uygulamak.

– Aloe Vera pekçok ciltte görülen problemler için yatıştırıcı özelliğe sahip bir maddedir. Aloe Vera yaprağını uzunlamasına kesip içinden çıkan özü/jeli kaşınan yerlere sürmek rahatlamanızı sağlar.