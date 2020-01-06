Hamilelik sırasında, vücut gelişmekte olan bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık % 50 ve daha fazla kan ve vücut sıvısı üretir. Ödem hamileliğin normal bir parçasıdır. Peki, hamilelikte ödem neden olur?

Hamilelikte vücutta meydana gelen şişliklerin sebebi ödemdir. Ödem, hamilelik sırasında herhangi bir zamanda yaşanabilir, ancak beşinci ay civarında fark edilir ve üçüncü trimesterde artabilir. Peki, hamilelikte ödem neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HAMİLELİKTE ÖDEM NEDEN OLUR?

Hamile kadınların damarlarında dolaşan kan hacmi normale göre yaklaşık %50 daha fazladır. Artan kan hacmi, damarlarda genişlemeye neden olur ve fazla sıvının bir kısmı, doku içerisinde bulunan hücrelerin arasına birikir. Buna da ödem adı verilir. Ödem, eller, yüz, bacaklar, ayak bilekleri ve ayaklarda görülür.

Ödem oluşumunu artıran başlıca etkenler şunlardır:

– Gebelik kilosunun fazla olması

– Hamilelikte meydana gelen hormonal değişiklikler

– Hızlı kilo alma

– Düzensiz beslenme

– Az protein alma,

– Aşırı tuz tüketimi

– Varis problemi

– Hamilelik dönemini sıcak ve nemli ortamlarda geçirme

– Çoğul gebelik

– Uzun süre ayakta kalmak

Diğer bazı semptomların eşlik ettiği ödem, daha ciddi altta yatan problemlerin işareti olabilir. Olası bir pıhtıya işaret edebilen ağrının eşlik ettiği, bir bacakta diğerine göre daha fazla şişlik, görme değişiklikleri (bulanıklık veya ışığa duyarlılık gibi) ile birlikte geçmeyen bir baş ağrısı, preeklampsinin (hamileliğe özgü yüksek tansiyon) belirtileri olabilir ve göğüs ağrıları veya solunum zorluğunun eşlik ettiği şişlikler kalp rahatsızlığı anlamına gelebilir. Bu durumlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuz ya da sağlık uzmanınız ile görüşün.

ÖDEMİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Bazı basit şeyler daha rahat hissetmenize ve ayrıca şişmeyi önlemeye yardımcı olabilir.

İşte yapmanız gerekenlerden bazıları:

– Uzun süre ayakta durmaktan kaçının

– Havalar çok sıcak olduğunda dış mekan süresini en aza indirin

– Ayaklarınızı yükselterek dinlenin

– Mümkünse topuklu ayakkabılardan kaçınarak rahat ayakkabılar giyin

– Destekleyici tayt veya çoraplar giyin

– El bileği veya ayak bileklerini sıkıca saran giysilerden kaçının

– Düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapın

– Şişmiş alanlara soğuk kompres uygulayın

– Sodyum (tuz) alımını en aza indirin ve yemeklere ilave tuz eklemekten kaçının