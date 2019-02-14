Hamilelikte önemli detay!

Spina bifida nedir? Spina bifida nedenleri, çeşitleri ve tedavisi…

Çocuklarda görülen doğumsal bir hastalık olan Spina bifida nedir? Spina bifida nedenleri, çeşitleri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Nedeni tam olarak bilinmeyen ancak gebeliğin erken evrelerinde folik asit eksikliğinin önemli bir risk faktörü olduğu spina bifida hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Spina bifida nedir? Spina bifida nedenleri, çeşitleri ve tedavisi…

SPİNA BİFİDA NEDİR?

Spina bifida, bir bebeğin omurgası ve omuriliğinin rahim içinde düzgün şekilde gelişmemesi ve omurgada bir boşluk oluşmasına neden olmasıdır. Spina bifida bir tür nöral tüp defektidir.

Spina bifida terimi Latince’den gelir ve kelimenin tam anlamıyla “ayrık” veya “açık” omurga anlamına gelir. Bu kusur, hamileliğin ilk ayının sonunda, bir bebeğin omurgası ve omuriliğinin (omurganın ortasından geçen bir sinir demeti) gelişmesiyle oluşur.

Spina bifidaya neyin neden olduğu bilinmemektedir, ancak gebeliğin erken evresinde ve öncesinde folik asit eksikliği önemli bir risk faktörüdür.

SPİNA BİFİDA ÇEŞİTLERİ

Aşağıdakiler dahil birkaç farklı spina bifida tipi vardır:

Miyelomeningosel

En şiddetli spina bifida tipi; Bebeğin omurilik kanalı sırttaki birkaç omur boyunca açık kalır, böylece omuriliğin ve çevresindeki koruyucu zarların dışarıya çekilmesini ve bebeğin sırtında bir kese oluşmasını sağlar

Meningosel

Omuriliğin etrafındaki koruyucu zarların (meningler) omurgada ittiği başka bir ciddi spina bifida tipi; Omurilik genellikle normal olarak gelişir, bu yüzden sinirlere zarar vermeden zarları çıkarmak için ameliyat sıklıkla kullanılabilir.

Spina bifida occulta

En yaygın ve en hafif spina bifida tipi; 1 veya daha fazla omur düzgün şekilde oluşmaz, ancak omurgadaki boşluk çok küçüktür; spina bifida occulta genellikle herhangi bir soruna yol açmaz ve çoğu insanda bunun olduğundan haberi yoktur.

SPİNA BİFİDA NEDENLERİ

Spina bifida’nın nedeni bilinmemektedir, ancak bir takım faktörler bebeğin Spina bifida geliştirme riskini artırabilir.

Bunlar şunları içerir:

– Hamilelik sırasında düşük folik asit alımı

– Ailesinde spina bifida öyküsü olan

– Hamilelik sırasında bazı ilaçların alınması, spina bifidalı bir bebek sahibi olma riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

TEŞHİS

Bebek bekleyen ebeveynler, bazı doğum öncesi testleri yaparak bebeğin spina bifidası olup olmadığını öğrenebilirler. Alfa-fetoprotein (AFP), test gebeliğin 16. ve 18. haftaları arasında yapılan bir kan testidir. Bu test, fetüsün ürettiği AFP’nin, annenin kan dolaşımında ne kadar geçtiğini ölçer. Miktar yüksekse, sonucun doğru olduğundan emin olmak için tekrar testi yapılabilir. İkinci sonuç yüksek ise, bir bebeğin spina bifidası olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda, tanıyı iki kez kontrol etmek ve onaylamak için başka testler yapılacaktır.

Çoğu spina bifida aperta vakasında, doktorlar doğum öncesi ultrasondaki kusuru görebilirler. Amniyosentez ayrıca bebeğin spina bifidası olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. AFP için test edilen sıvıyı toplamak için annenin karnından uterusa bir iğne sokulur.

Genellikle spina bifida occulta, bebek doğduktan sonraya kadar bulunmaz. Bu durumlarda durumu teşhis etmek için doktorlar küçük bebeklerde ultrason yapabilir (3 aydan az). Daha büyük bebekler için ve daha küçük bebeklerde sonuçları doğrulamak için, doktorlar manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramasına güvenebilir .

SPİNA BİFİDA TEDAVİSİ

Meningomyeloselli bir çocuk genellikle doğumdan iki ila üç gün sonra ameliyat edilir. Bu, enfeksiyonları ve omuriliğin daha fazla zarar görmesini önler.

Meningoselli bir çocuk genellikle ameliyatla tedavi edilir, ve çoğu zaman çocuk felç olmaz. Bu rahatsızlığı olan çocukların çoğu normal olarak büyür, ancak başka ciddi problemleri de olabileceği için sürekli olarak doktor kontrolünde olması gereklidir.

Uzmanların çoğu, sinirleri ve beynin çocuk büyüdükçe daha fazla hasar görmesini önlemek için ameliyatın erken yapılması gerektiğini düşünüyor.

Spina Bifida Occulta genellikle tedavi gerektirmez.

SPİNA BİFİDA’YI ÖNLEMEK İÇİN;

Spina bifidayı önlemenin en iyi yolu hamilelikten önce ve hamilelik sırasında folik asit takviyesi almaktır.

Folik asit önerileri

Gebe kalmaya çalışırken ve hamile kaldıktan sonra 12. haftaya kadar her gün 400 mikrogram folik asit tablet alınmalı.

Gebe kalmadan önce folik asit almadıysanız, hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez başlamalısınız.

Folik asit tabletleri eczanelerden temin edilebilir veya doktorunuz sizin için reçete yazabilir.

Brokoli, ıspanak ve nohut gibi folat içeren (folik asidin doğal hali) yiyecekleri yemeye özen göstermelisiniz.