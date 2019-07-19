Hamilelikte sindirim sistemi bozukluklarının nedenleri...

Hamilelikte ishal neden olur? Nasıl geçer?

Hamilelik sırasında, kabızlık ve ishal gibi sindirim güçlükleri sıkça görülebilir. Hormonların değişimi, beslenme değişiklikleri ve stres başlıca etkenler arasında sayılabilir. Peki, hamilelikte ishal neden olur? Nasıl geçer?

Hamilelik sırasında ishal yaygın görülen bir durumdur. Ancak, sadece ishal olmanız bunun doğrudan hamilelik ile ilgili olduğu anlamına gelmez. Şimdi, hamilelikte ishal neden olur? Nasıl geçer? Gelin hep birlikte öğrenelim…

HAMİLELİKTE İSHAL NEDEN OLUR?

İshal, dışkılama sayısının artarak dışkı niteliğinin değişmesi olarak tanımlanır. Bir günde üç veya daha fazla yaşarsanız, bunun nedeni ishal olabilir. Hamilelik sırasında ishal yaygındır. Ancak, sadece ishal olduğunuz için bu durumun doğrudan hamilelik ile ilgili olduğu anlamına gelmez.

Hamilelik dışındaki nedenler arasında şunlar vardır:

– Virüs

– Bakteriler

– Mide gribi (mideyi üşütmek)

– Bağırsak parazitleri

– Gıda zehirlenmesi

– Bazı ilaçlar

Bazı koşullar da ishali daha da yaygınlaştırır. Bunlara irritabl barsak sendromu, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı ve ülseratif kolit dahildir.

Hamileliğe bağlı ishal nedenleri:

Diyet değişiklikleri

Birçok kadın hamile olduklarını öğrendiklerinde belirgin bir şekilde beslenme alışkanlıklarını değiştirirler. Beslenmedeki bu ani değişim midenizi bozabilir ve ishal yapabilir.

Yeni gıdalara karşı hassasiyet

Gıda hassasiyeti, hamilelik sırasında yaşadığınız birçok değişiklikten biri olabilir. Hamilelikten önce sevdiğiniz ve sizi yormayan yiyecekler hamilelik ile beraber gaz, mide bulantısı ve ishal olarak sizi üzebilir.

Doğum öncesi alınan vitaminler

Doğum öncesi vitamin almak, bebeğinizin sağlığının yanı sıra sizin sağlığınız için de önemli faydalar sağlar. Bununla birlikte, bu vitaminler midenizi rahatsız edebilir ve ishale neden olabilir.

Hormon değişimi

Hormonlar sindirim sisteminizi yavaşlatarak kabızlık sorunu yaşamanıza ayrıca sindirim sistemini hızlandırarak ishal olmanıza neden olabilir.

HAMİLELİK İSHALİ NASIL GEÇER?

Hamilelikte ishal vakalarının çoğu tedaviye ihtiyaç duyulmadan geçer. Bununla birlikte, durum sizin için çok fazla sıkıntı veriyorsa birkaç tedavi yöntemi uygulanabilir. Bunlar:

Zaman

Çoğu ishal vakası birkaç gün içinde düzelir. Bu genellikle ishal gıda zehirlenmesi, böcek veya virüs veya bakteri sonucu ortaya çıkarsa geçerlidir. Ancak böylesi bir durumda bolca su tüketmek önemlidir.

İlaç

Aldığınız bir ilaç ishale neden oluyorsa, vücudunuz buna göre ayarlama yapabilir ve ishaliniz durabilir. Değilse, mutlaka doktorunuzla konuşmanızda fayda var.

Doktora görünün

İshaliniz iki veya üç gün sonra bitmezse doktorunuzu görmek için randevu alın. İshalin nedenini belirlemek için fiziki bir muayene ve kan testlerine ihtiyaç duyacaktır.

Sorunlu yiyecekler yemeyin

Bazı yiyecek grupları ishali daha kötü hale getirebilir. Çok yağlı, kızarmış, baharatlı yiyeceklerden, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra bol lifli yiyeceklerden uzak durun.