Bebeğin sağlığını kontrol etmek ve bebeğin gelişim tablosunda herhangi bir sıkıntının var olup olmadığını gösteren bu ayrıntılı testler hamileliğin belli evrelerinde yapılması gerekir. Bu testlerin ihmal edilmemesi sıklıkla doktorlar tarafından da gebe kadınlara söylenmektedir. İşte hamilelikte yapılması gereken tarama testleri ve tarama testleri takvimi...

Gebe olan her kadının hayalinde bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak vardır. Her hamilelik bu umutla başlar ve devam eder. Fakat anomalili bebek doğurmak her yaş grubundaki kadında görülebilir. İnsanlarda genetik bilgilerine ait çift kromozom bulunmaktdır. Normal olanı kopya kromozomdur. Bunlardan 3 kopya bulunması kromozol anomolidir. En sık rastlanılan ‘'Down sendromu'' adı ile ‘'Trizomi 21''dir. Ultrastsonografik görüntileme tekniği ile bebeğin yapısal sorunları ortaya çıkmaktadır. Ultrason eşliğinde amniyosentez gibi girişimsel yöntemler kullanılmaktadır. Testin gücü hassasiyete dayanmaktadır. Herhangi bir risk çıktığında doktor tarafından müdahale gerektiren konular aile ile konuşulur. Burada karar vermesi gereken kişi ailelerdir. Bu testler kaçırılmadan yapılmalı ve doğru sonuçların olduğuna emin olunmalıdır. Peki hamilelikte yapılması gereken tarama testleri nelerdir? İşte o testler ve yaptırılma zamanları…

HAMİLELİKTE YAPILMASI GEREKEN TESTLER VE YAPTIRILMA ZAMANLARI

İKİLİ TARAMA TESTİ

11-14. ay gebelikte yapılır. Gebenin kanında PAPP-A ve f B-HCG faktörlerinin toplumdaki ortalama düzeyine bakılarak rapor edilir. Test sonucu 1/250'den küçük gelirse riskli olarak görülebilir.

İLK ÜÇ AY TARAMA TESTİ

Bebeğin burun kemiğinin olup olmadığına, kollarına, bacaklarına, beynine, böbreklerine bakılır. Tüm bunlar sertifikası olan bilgisayarlarda sertifika edilerek anomillerin bebekte olup olmadığı tespit edilmektedir. Bu testle ‘'Down sendromlu''lu bebekleri bulma oranı %90-95 civarındadır.

KOMBİNE İKİLİ TARAMA TESTİ

Ense kalınlığı ölçümü yapılmaktadır. Anne yaşı ve gebelik yaşı ihmal edilmeden risk hesaplanır. Bu test 11-14 . gebelik haftalarında yapılır. Ense kalınlığının fazla çıkması hem kromozomal anomali ile gebelik kaybı ihtimalide görülebilir.

ÜÇLÜ TARAMA TESTİ

Gebeliğin 15. Haftasından 19. Haftasına kadar yapılmaktadır. Toplum ortalamasına göre değerlendirilerek rapor edilir.

DÖRTLÜ TARAMA TESTLERİ

Kombine ikili test haftasını kaçıranlar bu testi yaptırabilirler. Bu test 16-18. Haftalarda yapılmaktadır.

ENTEGRE TARAMA TESTLERİ

Entegre testi 16-20. Haftalarda dörtlü tarama testi ile birlikte yapılır. Hassasiyeti %93'dür.