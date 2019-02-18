HAMİT HİLMİ DEFNEDİLDİ

Henüz 4 yaşındayken Lefkoşa’daki Kızılay Hastanesi’nde hayatını kaybeden ve Tekke Bahçesi’ne defnedildikten sonra yapılan düzenlemeler neticesinde mezarı kaybolan Hamit Hilmi Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulundu.

Hamit Hilmi bugün askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnedildi.Törende ilk olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.

Ardından 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, Hamit Hilmi’nin annesi Nezihe Özgüçlü’ye bayrak takdiminde bulundu.Hamit Hilmi’nin kardeşi Sevgi Alibaba törende konuşma yaptı.

Küçük Kaymaklı’dan Hamitköy’e göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Alibaba, 60 kişi bir kerpiç evde kalıyorduk zor günlerdi Hamit hastalanarak Kızılay Hastanesi’nde hayatını kaybetti” dedi.

Babası ve dayısının da hala kayıp olduğunu belirten Sevgi Alibaba, Tekke bahçesinde hala kayıplar olabileceğini, her karışının kazılması gerektiğini de vurguladı.

Kızılay Hastanesi’nde tedavi görürken Ocak 1964’te vefat eden Hamit Hilmi, babası Hilmi Hamit tarafından Ocak 1964’te Tekke Bahçesi’ne defnedilmişti.

Ancak Tekke Bahçesi’nde ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerde Hamit Hilmi’nin mezarı kaybolmuştu.

Hamit Hilmi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle kimliklendirilmişti.