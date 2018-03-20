HAMİTKÖY LAĞIMA BOĞULDU!

Kanalizasyon ağının çok az olduğu Hamitköy’de yapılan binaların da yetersiz alt yapıları nedeniyle lağım suları taşıyor

Hamitköy’de son yıllarda artış gösteren yapılaşma beraberinde birçok sorun getiriken, lağım sorunu bu sorunların başında geliyor. Kanalizasyon ağının çok az olduğu Hamitköy’de yapılan binaların da yetersiz alt yapıları nedeniyle lağım suları sürekli taşıp, yollardan akarak küçük göletler oluşturuyor. Son yıllarda yapılan apartmanlardan olan Tüfekçi apartmanlarından da yapıldıktan kısa süre sonra taşmaya başlayan lağım suları, son günlerde oldukça arttı. Yakınlarında bir de çocuk kliniğinin bulunduğu apartmanlardan taşan sular, yol boyunca akıp, mozaik fabrikası önünde birikiyor. Yoldan geçen araçların kirlenmesine ve mikropları taşımasına neden olan lağım suları, çevreye de kötü kokular yayıyor.

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