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Hamitköy’de araç altında kalan kişi ağır yaralandı

Hamitköy’de araç altında kalan kişi ağır yaralandı

Hamitköy’de araç altında kalan kişi ağır yaralandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.15 sıralarında,  Hamitköy’de, Sırdaş Sokak  üzerinde, Ahmet Alaçam (E-33) takoz üzerinde bulunan çift kabin aracı tamir etmek için araç altında çalıştığı sırada aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Ahmet Alaçam, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir 

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