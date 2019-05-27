HAMİTKÖY'DE KAVGA!
6 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında Çankaya Sokak üzerinde S.İ. (E-26) ve H.S.G. (E-23) bir taraf, İ.C.O. (E-28), J.T.B. (E-21), E.G. (E-24) ve T.K.(E-31) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma neticesinde, kavga ettikleri belirtildi.
Kavga sırasında E.G.’nin yüzüne aldığı darbeden dolayı burun kemiğinin kırılarak vahim zarara uğradığı ve E.G.’ye ait aracın da dikiz aynaları ve sol ön camının atılan tekmeler sonucu kırılarak hasara uğratıldığı kaydedildi.
Tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Hamitköy, kavga, tutuklanma
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