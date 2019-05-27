HAMİTKÖY'DE KAVGA!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında Çankaya Sokak üzerinde S.İ. (E-26) ve H.S.G. (E-23) bir taraf, İ.C.O. (E-28), J.T.B. (E-21), E.G. (E-24) ve T.K.(E-31) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma neticesinde, kavga ettikleri belirtildi.