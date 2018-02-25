HAMİTKÖY'DE KAZA!

Hamitköy-Haspolat arasında 4 araç bir birine girdi, kazada 1 ağır yaralandı. Yolda trafik bir süre tek şeritten verildi.

Kazaya karışan ME 083,ED 720 GS 154,NC 389 plakalı araçlarda hasar meydana geldi.

Olay yerinden alınan bilgiye göre kaza NC 389 plakalı araç sürücüsü Safiye Gürkut Haspolat yönetiminde seyrederken önüne çıkan çalıya çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada aynı şeritte arkasından gelen GS 154 plakalı araç NC 389 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından aracındaki hasara bakmak için aracından inen 77 yaşındaki Hüseyin Gürkut'a bir başka araç çarptı. Gürkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yenidüzen