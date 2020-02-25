Hamitköy’de kaza! Araç yayaya çarptı

Bugün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hasan Çelik, yönetimindeki EE 344 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberi yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sedat Aslan’a (E-29)çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT/PGM