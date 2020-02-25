Hamitköy’de kaza! Araç yayaya çarptı
Hamitköy’de kaza! Araç yayaya çarptı
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Bugün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hasan Çelik, yönetimindeki EE 344 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberi yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sedat Aslan’a (E-29)çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT/PGM
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