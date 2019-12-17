Hamle kalan anne adaylarını en çok merak ettiği...

Hamilelikte karın ne zaman büyür? Gebelikte karın ne zaman büyümeye başlar?

Anne adayları genellikle bebeğiyle ilgili her konuda ince eler ve sık dokur. Vücut hamilelik sırasında çok büyük değişimlere uğrayabilir ve gebeliğin ikinci trimesterine ulaştığınızda, karnınızda önemli derecede farklılıklar meydana gelecektir. Peki, hamilelikte karın ne zaman büyür? Gebelikte karın ne zaman büyümeye başlar?

Gebelikte ilk ayları atlattıktan sonra karınınız günden güne büyümeye başlar ve aynı zamanda kilo almaya başlarsınız. Göbek boyutu hamileliğin hangi aşamasında olunduğunu göstermez. Karnınız büyük veya küçük olabilir ama yalnızca göbek büyüklüğünü bakarak hamilelik evresi ve bebeğin kilosu belirlenemez. Kadınların hamilelik yolculukları birbirinden farklı gelişebilir. Eğer sizin karnınızın aynı aydaki hamile birinden daha küçük veya büyükse bu sorun teşkil etmez. Karnınız dışarıdan bakıldığında küçük görülebilir ama çok sağlıklı hatta iri yapılı bir bebek bile taşıyor olabilirsiniz. Halk arasında anne karnının sivri oluşu bebeğin erkek olacağına yayvan oluşu da kız olacağını hakkında söylemler vardır. Fakat bunun bilimsel bir kanıtı asla yoktur. Bebeğinizi nasıl taşıyacağınız, hamile kalmadan önce karın kaslarınızın ne kadar tonda olduğuna bağlı olabilir.

GEBELERDE KARIN BÜYÜMESİ HANGİ HAFTA BELLİ OLUR?

Bir anne adayının hamileliği dışarıdan bakıldığında ortalama 20. Hafta yani 5. Ayda belli olabilir. Annenin yapısal özellikler karnın büyüklüğünü gösteren nedenlerden biridir. Örneğin anne adayının uzun boylu, kısa boylu, zayıf veya şişman olması ya da karın bölgesinde yağlanmanın fazla olmasına göre değişebilir. Zayıf kadınlarda hamilelik daha çok belirgin olur fakat şişman kadınlarda hamilelik bu dönemlerde henüz anlaşılmayabilir. Hamilelik döneminde başkalarının karnının büyüklüğü ya da küçüklüğü ile karşılaştırma yapmak hiç doğru değildir. Kadınların vücudunun yapısına göre karnının büyümesi birbirinden farklı olacaktır.