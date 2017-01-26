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Hande Erçel'den Mutluluk Dansı!

Hande Erçel'den Mutluluk Dansı!

Hande Erçel'den '4.1 milyon' dansı!

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'Güneşin Kızları' dizisi ile üne kavuşan Hande Erçel, takipçi sayısının 4.1 milyona ulaşmasının ardından mutluluğunu gösteren paylaşımlarda bulundu.

Son dönemin güzel ve başarılı oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının 4.1 milyona ulaşmasının ardından ardı ardına teşekkür paylaşımları yaptı.

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