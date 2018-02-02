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Hande Erçel'i şoke eden haber!

Hande Erçel'i şoke eden haber!

Hande Erçel'i şoke eden haber!

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Gold Film imzalı, Star TV’de yayınlanan ‘Siyah İnci’ dizisi final kararı aldı. Başrollerini Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı 'Siyah İnci' dizisi, düşük reytingler nedeniyle ekrana veda ediyor.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, twitter hesabı üzerinden dizinin 20'inci bölümde final yapacağını duyurdu.

Siyah İnci, 15 Şubat Perşembe akşamı son kez izleyicisi ile buluşacak.

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