Hande Erçel'in acı günü...
Annesi kansere yenik düştü
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Oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti.
İki gün önce durumu ağırlaşan anne Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.
Hande Erçel, Aralık ayında Sinem Vural'a verdiği röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı.
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