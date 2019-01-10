Hande Erçel'in annesinin durumu ağırlaştı!
Hande Erçel'in annesinin durumu ağırlaştı!
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Hande Erçel’in bir süredir hastanede tedavi gören annesinin durumu ağırlaştı
Bir süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in durumu ağırlaştı.
Hande Erçel, haberi alır almaz çekimleri bırakıp hastaneye koştu.
'İYİLEŞME SÜRECİNDEYİZ' DEMİŞTİ
Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda.
İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti
Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.
Etiketler : Hande Erçel, Aylin Erçel, hastalık, ağırlaşma
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