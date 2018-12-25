Hande hastanede, Murat çapkınlıkta!

Aşkları yılan hikayesine dönen oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisine ihanet gölgesi düştü. Hande Erçel, hastanede annesinin başında beklediği gece ünlü popçunun çapkınlık turuna çıktığını duyunca kılıçları çekip Murat Dalkılıç’ı Instagram’da engelledi

Hande Erçel, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ailesine vakit ayırmak için popçuyla 10 aylık aşkına eylülde nokta koymuştu.

Hande Erçel'in gönlünü almayı başaran Murat Dalkılıç, uslu durmayınca olanlar oldu.

Popçu, ilk olarak geçen hafta Serenay Aktaş'la gecelerde köşe kapmaca oynadı. Murat Dalkılıç, birkaç gün sonra ise iki güzelle yakalandı.

Panikleyen popçu, "İzmir'den arkadaşlarım" dedi. Bu esnada Hande Erçel hastanede annesi Aylin Erçel'in başındaydı.

BİLETİNİ KESTİ

Hande Erçel, popçunun çapkınlık gecesinden haberdar olunca ikinci şans verdiği Murat Dalkılıç'ın biletini kesti.

Oyuncu, önceki gün popçuyu hayatından tamamen sildiğini göstermek için de Murat Dalkılıç'ı Instagram'da engelledi.

BABADAN DA TEPKİ GELDİ

Duruma sinirlenen ünlü oyuncunun babası da kızını üzen Murat Dalkılıç'ı Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Hande Erçel'in popçuyu engellemesi ise daha önce fotoğraflarına Murat Dalkılıç'ın yaptığı beğenilerin kalkmasıyla ortaya çıktı.