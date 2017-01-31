Hande İmaj Değiştirdi!
İşte Hande Yener'in Yeni İmajı!
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Ümit Cem Şenol ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı Hande Yener, saç modelini değiştirdi.
Hande Yener, yeni saç modelini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü popçunun imajına yorum yapan hayranları arasında 'yakışmış' diyenler çoğunluktaydı. Ancak Yener'in yeni saçlarını beğenmeyenler de oldu.
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Etiketler : Hande Yener, saç modeli, yeni imaj
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