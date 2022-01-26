Hande Sarıoğlu itirafıyla gündem oldu!

Ünlü sunucu, Pena YouTube kanalının konuğu oldu. Sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlayan Sarıoğlu'ndan şoke eden bir itiraf geldi.

Hande Sarıoğlu kendisine yöneltilen, 'Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Bazı kişiler lezbiyen olduğunuzu bile iddia ediyor' sorusuna, "Bana ulaşmak biraz zor. Flörtler, mesajlaşmalar hiç bana kalıbımda yok. Biriyle tanışıp etkilenmemin bir hikayesi olmalı. Ortalarda kimseyle dolaşmadığım, delikanlı ve kadın gibi kadın olduğum için, bir de hiç kimselerle bir yerlerde haberim çıkmadığı için lezbiyen olduğumu düşünüyorsunuz. Düşünün yani... Ama erkek seviyorum arkadaşlar! Sadece şu anda ilişki düşünmüyorum" yanıtını verdi.

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