Hande Yener'e silahlı saldırı şoku!

Hande Yener, bu sabah saatlerinde Ortaköy'de bulunan Ricco Club isimli mekanda oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sahne aldı. Hande Yener, mekandan ayrıldıktan yarım saat sonra şehir magandaları tarafından mekan kurşunlandı. 2 kişi yaralanırken bir valenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi