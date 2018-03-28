Hande Yener'e silahlı saldırı şoku!
1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı!
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Hande Yener, bu sabah saatlerinde Ortaköy'de bulunan Ricco Club isimli mekanda oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sahne aldı. Hande Yener, mekandan ayrıldıktan yarım saat sonra şehir magandaları tarafından mekan kurşunlandı. 2 kişi yaralanırken bir valenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi
Şarkıcı Hande Yener, bu sabah saatlerinde Ortaköy’de bulunan Ricco Club isimli mekanda oğlu Çağın Kulaçoğlu (27) ile birlikte sahne aldı.
Hande Yener, mekandan sabaha karşı 04.00 civarından ayrıldı. Program sonrası mekana girmek isteyen bir kişi, güvenlik görevlilerinin kendisini mekana almaması üzerine etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
1 ÖLÜ 2 YARALI!
Sözcü'nün haberine göre, yaşanan bu silahlı çatışma sonrası 2 kişi yaralanırken bir valenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler : Hande Yener, Ricco Club, kurşunlanma
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