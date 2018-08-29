Hande'den Mali'ye sert sözler!
Hande'den Mali'ye sert sözler!
Hande Ataizi, "Çocuklu kadınla evlenmem" diyen Mehmet Ali Erbil için sunuculuğunu yaptığı programda "Aklı başında kim seninle evlenir ki?" diyerek tepki gösterdi.
Hande Ataizi, geçtiğimiz gün verdiği röportajda "Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter" diyen Mehmet Ali Erbil'i adeta topa tuttu.
Hande Ataizi, Kanal D'deki '4 Kadın Zamanı' adlı programda Mehmet Ali Erbil'i son röportajını eleştirdi. Erbil'in röportajda "Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter" açıklamasını eleştiren Hande Ataizi, "Mali'yi severim. Ama aklı başında kim onunla evlenir ki zaten." dedi.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMASIN"
Verdiği röportajda"Yeniden evlenirseniz nasıl biri olur?" sorusuna cevap veren Erbil, "Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün." dedi.
Mehmet Ali Erbil, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Çoşkun'la evlendi ve 3 çocuğu var.
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