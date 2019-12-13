Hangi aşıları yaptırmak riskli?

Onkolog Dr. Yavuz Dizdar anlattı: Günümüzde aşı sayısının çok fazla arttığını belirten Yavuz Dizdar, “Bu da vücudu uyaran maddelerin artması ve bazı hastalıkların tetiklenmesi anlamına geliyor” dedi.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de aşı tartışması yaşanıyor. Pek çok kişi aşıların çocuk ve yetişkinlerde alerjiye yol açıp, ilerde Alzheimer'a yakalanma riskini artırdığı kaygısıyla aşı yaptırmayı reddederken; bazı uzmanlar aşı karşıtlığının salgınlarla toplum sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çekiyor… Söz ilaçlardan açılmışken; Onkolog Dr. Dizdar ile aşıları da konuştuk. Bakın bu konuda neler anlattı…

TEMEL AŞILAR YAPILMALI

– Aşılarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizce aşı karşıtları haklı mı yoksa hastalıklara karşı mutlaka aşı yaptırmak gerekir mi?

Aşı son yıllarda çok fazla tartışılıyor, bu kısmen aşı karşıtlığına da dönüştü… Ben temel aşıların yapılması gerektiğine inananlardanım, bu yaklaşık 20 yıl öncesinin temel aşı takvimine karşılık gelir. Ne var ki doktorların pek bilmedikleri bu alanda son yıllarda çok fazla aşı geliştirildi. Bu hevesin nedeni açık… İlacı gerçekten hasta olana vermelisiniz ama aşı korumak amacıyla yapıldığından aslında hedef kitlesi bütün nüfusu kapsayabilir. Teknolojinin yardımıyla çok fazla mikroorganizmaya karşı aşı geliştirildi ama bunların gerçekten etkili olup olmadıkları zaten muamma…

AĞIR METAL İÇERİYORLAR

– Aşıların sayısının artması mı sorun?

Kısmen doğru ama kısmen de eksik… Aşı sayısı çok fazla arttı, bu beraberinde vücudu uyaracak maddelerin de artması anlamına geliyor. Bağışıklık dediğimiz şey savunma değil aslında bir uyum süreci. Günlük yaşamda da çok fazla uyarıyla karşılaşıyoruz ama bunların küçük bir kısmı kalıcı uyumla sonuçlanıyor. Aşılar aslında karşılaştığımız bu etkenlere karşı abartılı bir yanıt oluşturarak etki ediyor ki, bunun da esası aşının kendisi değil aracısı olan bileşikler. Uyarının kalıcı olması, yani aşının tutması için ağır metal yağlarının kullanılması temel kural. Ağır metal olarak cıva, alüminyum kullanılıyor, bu da ister istemez ağır metal alınması anlamına geliyor.

YAN ETKİLERİ YAYINLANDI

Ama sorun daha başka, aşırı uyarılma seçici olmadan vücudun kendi kendini hedef almasıyla da sonuçlanıyor. Bundan beyin hücreleri etkilenirse bir ucunda otizm, diğer ucunda Gullian Barre denen felç tablosu var. Bunların hepsi için reddedilemez örnekler verildi. En çok tartışılan grip aşıları için bu yan etkiler defalarca yayın oldu, aşının etkinliği dikkate alındığında bu çok ağır bir yan etki.