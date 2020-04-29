Hangi sektör ve iş yerleri açılıyor?

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Bakanlar Kurulu kararlarına açıklık getirdi. Özersay'ın paylaşımı şu şekilde;

“Bugün alınan Bakanlar Kurulu kararları bağlamında özetle (açıklamamın tamamını video olarak da paylaşacağım, bu aşağıdakiler kararların tamamı değildir);

1) 4 Mayıs’tan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırılacak, öe yandan maske takma zorunluluğu devam edecek;

2) 15 Mayıs tarihine kadar akşam 21:00’den sabah 06:00’ya kadar gece sokağa çıkma yasağı yürürlükte kalacak;

3) 4 Mayıs sabah 06:00’dan itibaren şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kaldırılacak;

4) 10 Mayıs Pazar gününden başlamak üzere Pazar günleri vatandaşlar SADECE süpermarket, kasap, eczane ve benzin istasyonuna gitmek ve acil sağlık ihtiyaçları çerçevesinde için sokağa çıkabilecek, bunun dışında sokağa çıkmak yasak olacak.

5) 15 Mayıs tarihine kadar aşağıda sayılan sektör, iş yerleri KAPALI OLACAK ve belirtilen faaliyetler de YASAK olacak:

a. Turizm sektörü, otel ve konaklama yerleri, casinolar ve benzeri yerler

b. Eğlence yerleri, sinemalar, barlar, cafeler ve benzeri yerler;

c. Piknik alanları, parklar;

d. Spor salonları, spor faaliyeti yapılacak diğer yerler (dans okulları gibi), stadyumlar ve benzeri yerler;

e. Düğün salonları;

f. Restoran, pastane, cafe ve büfeler (örneğin sandüviç büfeleri);

g. Her tür toplu ulaşım;

h. Gece kulüpleri, bet ofisleri, internet cafeler, masaj salonları;

i. Berberler, kuaförler, güzellik salonları ve benzeri yerler;

j. Belediye pazarları ve açık pazarlar;

k. Çocuk oyun alanları, çocuk bahçeleri ve benzeri yerler;

l. Sinema, tiyatro, konser, sergi salonu ve diğer toplu olarak yapılan kültür sanat faaliyetleri, ören yerleri, kütüphaneler ve benzeri yerler

m. Tüm eğitim kurumları, okul, kreş, dershane ve etüt merkezi ve benzeri yerler;

n. Tüm spor müsabakaları

6) Yukarıda sayılan sektör ve iş yerleri DIŞINDA KALAN TÜM SEKTÖR ve İŞ YERLERİ 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren AÇILABİLECEK.

Öte yandan Restoran, pastane, cafe ve büfeler çalışanlarına Sağlık Bakanlığının talep edeceği gerekli TESTLERİ YAPTIRMALARI KAYDIYLA 11 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere paket servisi (eve servis hizmetini) ve yerinden gidip alma hizmetini başlatabilecekler.

7) Açık olacak olan iş yerleri ve sektörlerin hangi kurallara göre faaliyet gösterecekleri yarın Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan bir açıklamayla tarif edilecek. Bu kurallara uymayan, ihlal eden iş yerleri Çalışma Bakanlığı tarafından kapatılacak ve/veya para cezasına çarptırılacaktır.

8) Kamuda ise 15 Mayıs tarihine kadar özellikle mesafe kurallarına uyulabilmesi için rotasyon temelinde çalışılması ve Bakanlıkların gerekli göreceği dairelerin açık olması ve hizmet vermesi söz konusu olacak. Ancak bu süre zarfında risk grubu içerisinde bulunan çalışanların evden hizmet vermeleri esas olacak ve kendilerine gerekli esneklik gösterilecektir.

9) Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararlar, bugün şu anda var olan şartlar temelinde alınmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu şartların, özellikle sağlık alanındaki verilerin değişmesi durumunda ihtiyaca göre Bakanlar Kurulu açık olan ya da kapalı olacak olan iş yerleri ve sektörlerle ilgili kararlarını gözden geçirebileceğini, revize edebileceğini özellikle vurgulamak istiyoruz.

10) 15 Mayıs tarihi geldiğinde bu tarihe kadar kapalı kalacak olan sektörlerin ve iş yerlerinin otomatik olarak açılması söz konusu değildir. O gün ülkenin içinde bulunacağı şartlara bakılarak karar verilecektir. Yeni yerler de açılacak mı yoksa açık olan sektörlerden bazılarının yeniden kapatılması yoluna mı gidilecek tüm bunlar ülkenin o anda içinde bulunacağı şartlara göre yeniden değerlendirilecektir.

11) Ülkemize yurt dışından gelişlerle ilgili yasaklar ve düzenlemeler de 15 Mayıs taraihine kadar uzatılmıştır. Öte yandan deniz yolu ile ülkemize gelebilecek olan vatandaşlarımız konusunda sadece cenaze ve sevkli sağlık/tedavi maksatlı gitmiş olanların dönüşüne izin verilecekti hatırlıyorsunuz.Buna Devlet sevki yanında kendi imkanlarıyla tedavi için gitmiş olan KKTC vatandaşlarını ve refakatçilerini de ekleme yönünde karar aldık..

Bu salgın hepimiz için çeşitli zorlukları olan bir süreçtir, kurallara uyarak dayanışma halinde bu krizin üstesinden geleceğiz.’