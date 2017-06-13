HANİFE EVLENİYOR MU?

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Muhammed'in, Hanife’ye yaptığı gelinlik sürprizi damga vurdu.

Hanife, canlı yayına bugün de tek başına katıldı. Ben nasıl olduğumu bilmiyorum diyen Hanife; “Duygularımı ifade edemiyorum. Ne hissettiğimi bilmiyorum” dedi. Zuhal Topal, Hanife’ye; “Muhammed nerde biliyor musun?” diye sordu, Muhammed’i hiç görmediğini söyleyen Hanife; “Yoksa o da mı gelmedi?” diye sorarken Zuhal Topal, Muhammed’i stüdyoya davet etti.

Muhammed’den Hanife’ye Gelinlik Sürprizi

Stüdyodan içeri elinde gelinlikle giren Muhammed; “Bu gelinlik Hanife’nin hayali.. Mutlu olmadın mı Hanife?” diye sordu. Böyle bir şey beklemediğini söyleyen Hanife; “Ben bu elbiseyi giymek için insanlardan o kadar laf işittim, hayatıma karışmalarına göz yumdum. Burada daha önce bir arkadaşıma gelmişti ben de ağlamıştım. Şimdi bana geldi” dedi.

Muhammed; “Bu gelinlikle birlikte duygularımın ciddiyetini bir defa daha göstermek istedim” dedi. Zuhal Topal; “Hanife, uzun süredir kendisine hissedilen duyguların somut bir şekilde ifade edildiğini görmek istiyordu. Bunlar Hanife’nin beklediği şeyler” dedi.

Hanife; “İçimde bir şey var, ben hep kendimi güzel ifade ettim; ama şu anda ifade edemiyorum. Üzerime çok geliyorlar. O nedenle bunun mutluluğunu bile yaşayamıyorum” dedi.

Zuhal Topal; “Birbirimize biraz severek, anlayışla bakmayı öğrenmek gerekiyor”

Hanife’nin bu sözleri üzerine Zuhal Topal; “Ben de birkaç yorum gördüm. İnsanlar çok acımasız olabiliyor. Karşınızdaki hayatının baharında gencecik bir kız, bir ailesi var, sorumluluk var, duyguları var… Sizlerin yaşadıklarını, o kameralar önünde yaşıyor. Sizler hata yapmıyor musunuz, kalp kırıklıkları yaşamıyor musunuz? İnsanlar evleniyorlar, boşanıyorlar. Ne yaptı ki bu kız size.. Sadece Hanife için söylemiyorum bu hepimiz için geçerli birbirimize biraz severek, anlayışla bakmayı öğrenmek gerekiyor” dedi.

Muhammed; “Ben ne istediğimi biliyorum”

“Bu gelinliği senin üzerinde görmek istiyorum. Sana yakışacağından hiç şüphem yok” diyen Muhammed’e Hanife; Bir şeye sahip olmak için uğraşmak önemli. Bugün kalkıp bize kötü şeyler söyleyecek insanlar, önce dönüp kendilerine baksınlar” dedi. Muhammed ise; “Ben bu hayatı birileri ne söyler diye yaşamadım. Ben burada her şeyi göze alarak, sana duygularımı açtım. Ben ne istediğimi biliyorum. Bu gelinliği giyerek, yanımda olmanı istiyorum” dedi.

Muhammed, beni hep mutlu ettin diyen Hanife’ye; “Yine ederim, daha fazlasını yaparım. Bu bir anda olmaz. Düşünüp, tartmalı öyle benim duygularıma bir cevap vermelisin. Biz arkadaşız diye evlenmeyeceğiz anlamına gelmez. Çocukluktan beri arkadaş olup, evlenen çok da mutlu olan insanlar var” dedi.

Zuhal Topal; “Sizin arkadaş olarak konuşmaya ihtiyacınız var. Diyaloğu iyi iki insanlarsınız. Biraz yalnız kalıp, konuşun. Tekrar konuşacağız” dedi