HAPÇI KARDEŞLER TUTUKLANDI!

Havaalanında 130 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı uyuşturucu maddeleri abisi için getirdiğini itiraf etti. Tutuklanan abi ise “hapları satacaktım dedi”

Suna ERDEN



Havaalanında 130 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı uyuşturucu maddeleri abisi için getirdiğini itiraf etti. Tutuklanan abi ise “hapları satacaktım dedi”



Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak için havaalanında bekleyen Talhat Kara narkotik detektör köpeği Liz’in markajına takıldı. Liz’in tepki vermesi ile üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan zanlı Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındı. Zanlının uyuşturucu maddeleri abisinin isteği üzerine getirdiğini itiraf etmesiyle polis bekleyişe geçti. Kardeşini havaalanından almaya gelen Talhan Kara da yakalandı. İki zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



İKİ KARDEŞ YAKALANDI



Duruşmada olayı aktaran Polis, 14 Ağustos tarihinde, saat 13.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak için bekleyen zanlı Talhat Kara’nın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada şeffaf naylona sarılı 130 adet extacy hap ile 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu kaydeden polis, zanlının havaalanında verdiği ifadede uyuşturucu maddeleri abisinin yönlendirmesi ile getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. İtiraf üzerine bekleyişe geçtiklerini, zanlıyı almaya gelen abisi Talhan Kara’nın da tutuklandığını belirten polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Talhan Kara’nın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, ifadesinde hintkenevirini kendi kullanımı için getirttiğini ancak hapları ise müşteri bulması durumunda satacağı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Star Kıbrıs