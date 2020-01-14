Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapı ne zaman ve nasıl kullanılır?

Ertesi gün hapı yüksek progesteron hormonu içeren ve eczanelerden reçetesiz olarak alabileceğiniz bir ilaçtır. Gebelik düşünmeyen kadınların cinsel ilişkiye girdikten sonra kullanabilecekleri ve gebelik riskini ortadan kaldırmaya yardımcı bir seçenektir.

Ertesi gün hap ilişkiden sonra ne adar çabuk alınırsa gebeliği engellemede o kadar etkilidir. İlişkiden sonra 12 saat sonra alındığında hamileliği %90 engelleyebilirken ikinci gün alındığında %70 oranına düşürebilir. Ertesi gün hapı acil durumlarda alınan ve doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilemeyen bir ilaçtır. Korunmasız cinsel ilişkiden 5 gün öncesine kadar hapları alabilirsiniz ancak, 5 gün sonra etkili değillerdir. Yumurtlama döneminde alınsa bile içerisinde progesteron hormonu yumurtanın sperm tarafından döllenmesini etkisiz kılar.

Doğum kontrol yöntemi olmayan ertesi gün hapı korunmanın olmadığı dönemlerde işe yarayabilir. Sürekli olarak kullanılması durumunda çok fazla yan etkileri olan hapın düzenli olarak kullanılması oldukça riskli olabilir. Eczanelerde satılan bu ilacı almadan önce eczacıya nasıl kullanılacağı hakkında danışılmalı ve mutlaka prospektüsünün okunması tavsiye edilir. Cinsel hayatı düzenli olan kişilerin ertesi gün hapı yerine doğum kontrol yöntemlerinden birini kullanması önerilir.

ERTESİ GÜN HAPI NASIL KULLANILIR?

Ertesi gün hapı doğum kontrol yöntemi kullanmayan kişilerin gebelik ihtimalinin olduğu cinsel ilişkiden sonra kullandığı bir yöntemdir. Cinsel ilişkiden hemen sonraki alınması gerekmez yalnızca 5 gün içinde hapı oral yolla almak gerekebilir. Bazı ilaç markaları birbirinden farklıdır ve bu nedenle alınması gereken doz değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla aldığınız ilacın prospektüsünü mutlaka okumanız gerekir.