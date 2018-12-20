HAPİSTEN ÇIKAR ÇIKMAZ SUÇ İŞLEDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da önceki gün bir depoya girerek odun kesme makinesi sirkat eden Tugay Çetin tutuklandı.

Mağusa’da önceki gün Şuayip Doğan’a ait depoya girerek odun kesme makinesi sirkat eden Tugay Çetin tutuklandı. Benzeri suçlardan dolayı 9 sabıkası bulunan ve 7 Aralık 2018 tarihinde cezaevinden çıkan zanlı Çetin, önceki gün işlediği “Bina açma” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Çetin, davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Deponun kapısını sert bir cisimle açarak içeriye girdi

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Tugay Çetin’in 18 Aralık 2018 tarihinde 02:30-05:00 saatleri arasında Veyselliler Mahallesinde Şuayip Doğan’a ait deponun giriş kapısını sert bir cisimle hasar yapmadan açıp içeriye girdiğini ve 500 TL değerindeki odun kesme makinesini sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 18 Aralık 2018 tarihinde tutuklandığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf ettiğini belirtti. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, benzeri suçlardan 9 sabıkası bulunan ve 7 Aralık 2018 tarihinde cezaevinden çıkan zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Tugay Çetin’in davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.