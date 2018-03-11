HAPLAR SATILMADAN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi Girne’de 247 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili tutuklanan 3 kişi dün mahkemeye çıkarıldı

Duygu ALAN

Girne’de, 19 Mayıs Caddesi üzerinde önceki gün saat 13:50 sıralarında, şüpheli görülen Serkan Can’ın üzerinde ve eşyalarında narkotik ekipleri tarafından yapılan kontrolde toplam 247 adet uyuşturucu madde içeren hap bulunarak emare alındı. Serkan Can tutuklandı.

Polis zanlıdan yaptığı soruşturmada olayla bağlantısı olan Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant’ı da tutukladı.

“Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçundan tutuklanan zanlılar tutukluluk talebi ile dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Haplar Türkiye’den ithal

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, mahkemedeki ifadesinde, Girne’de, 19 Mayıs Caddesi üzerinde 9 Mart 2018 tarihinde, saat 13:50 sıralarında, narkotik ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Serkan Can’ın üzerinde kontrol yapıldığını, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını, zanlının da suçüstü hali gereği tutuklanan kaydetti.

Polis çavuşu Bayram, yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant’ın da tutuklandığını belirtti.

Bayram, zanlıların üçünün de polise gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, söz konusu hapların 7 Mart 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye 350 adet olarak zanlı hasan Nalbant tarafından getirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Mahkemeden özür dilediler

Polis çavuşu Mehmet Bayram, olayla ilgili soruşturmanın henüz devam ettiğini belirterek, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalamarlını talep etti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Serkan Can, mahkemeden özür diledi. Zanlı Mustafa Şimşek, bir hata yaptığını ve benzer hatayı tekrarlamayacağını ifade etti.

Zanlı Hasan Nalbant ise mahkemede “Çok pişmanım, özür dilerim” diye kendini savundu.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Havadis