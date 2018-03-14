HAPLARIN 103 ADETİNİ SATTILAR!

Girne’de Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 247 adet uyuşturucu madde içeren hap ile ilgili 3 kişi hakkındaki soruşturma genişletildi

Devrim DEMİR

Girne’de, 9 Mart tarihinde 19 Mayıs Caddesi üzerinde, şüpheli görülen Serkan Can’ın üzerinde ve eşyalarında narkotik ekipleri tarafından yapılan kontrolde toplam 247 adet uyuşturucu madde içeren hapın ele geçirilmesi ile genişletilen soruşturmada tutuklanan Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 3 günlük tutukluluğun ardından zanlılar ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

103’ünü sattılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, mahkemedeki ifadesinde 19 Mayıs Caddesi üzerinde narkotik ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Serkan Can’ın üzerinde kontrol yapıldığını, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını, zanlının da suçüstü hali gereği tutuklanan kaydetti.

Atabek, yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant’ın da tutuklandığını belirtti.

Alınan tutukluluk süresinde zanlıların suçlarını itiraf ettiğini belirten Atabek, konu uyuşturucu hapların 7 Mart tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye 350 adet olarak zanlı Hasan Nalbant tarafından getirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

8 gün daha tutukluluk alındı

Polis memuru İbrahim Atabek, olayla ilgili soruşturmanın henüz devam ettiğini belirterek, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 8’er gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis