Hapse girebilir!

Türk sinemasının usta oyuncusu Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu yaptığı programda işine son verilmişti. Serengil'e mahkemeden de bir kötü haber daha geldi.

UçanKuş Medya’nın kurucusu Can Tanrıyar, Seren Serengil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Can Tanrıyar’ın talebini kabul etti.

CAN TANRIYAR KORUMA TALEP ETMİŞTİ



Can Tanrıyar, Seren Serengil’in şiddet ve hakaretine maruz kaldığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu Adliyesi 14’üncü Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talebinde bulundu.

SEREN SERENGİL HAPSE GİREBİLİR



Mahkeme, 6283 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gerekçesiyle, Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a yönelik 2 ay boyunca hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunmamasına hükmetti.

Serengil, karara aykırı davrandığı takdirde 15 gün ile 30 gün arasında değişen zorlama hapsine tabi tutulacak.