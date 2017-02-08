HAPSE MAHKUM EDİLDİ!

Mağusa’da polis baskınında evlerinde terör örgütlerine ait bayraklar, resimler ve yayınlar bulunan Mehmet Gül ile Reşit Dolay, terör örgütü sempatizanlığı suçlamasıyla Mağusa Ceza Mahkemesi’nde yargılandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da geçtiğimiz Aralık ayında polisin düzenlediği operasyonda evlerinde yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile terör örgütlerine ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap bulunan Mehmet Gül ile Reşit Dolay, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Gül ve Dolay aleyhlerindeki “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davalarından suçlu bulundu.

Mahkem Gül ve Dolay’ın 2’şer ay hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

28 Aralık tarihinden bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar yaklaşık 1 hafta içerisinde cezaevinden tahliye edilip ülkeden ihraç edilecekler.

Toplumun birlik, bütünlüğü ve düzenini bozmayı amaçlar

Sanıklar aleyhindeki kararı Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla okudu.

Sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ı aleyhlerindeki davalardan suçlu bulduğunu açıklayan Hacımulla, bir cemiyetin yasa dışı olarak tanımlanabilmesi için gerekli unsurlara değindi.

YPG, YPJ, Yurt Sever Devrimci Gençlik Hareketi ve PKK örgütlerinin bu amaçların birine veya birden fazlasına hizmet ettikleri için yasa dışı cemiyet olarak nitelendirildiklerini belirten Hacımulla, bu cemiyetlerin amacının toplumun birlik, bütünlüğünü ve düzenini bozmak olduğunu kaydetti.

Yasa dışı cemiyetlerin başta Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinde toplum bireylerine karşı eylemler gerçekleştirdiğini ve terör eylemleriyle vatandaşların korku içerisinde yaşamalarına sebep olduğunu vurgulayan Hacımulla, Sanık Gül ile Dolay’ın mahkum oldukları “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” suçları ile ilgili yasa koyucunun 3 yıla kadar hapis cezası, “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” suçu için ise 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti.

Hacımulla, sanıkların mahkum oldukları suçların kamu vicdanını yaralayan ve kamuda tedirginliğe yol açan suçlar olduğunu açıkladı.

Sanıklar bu suçları herhangi bir makul mazareti olmaksızın işlediler

Sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ın mahkum olduğu suçlarda ceza verilirken kamu yararının ön planda tutulduğunu söyleyen Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanıkları ve bu tür suçları işlemeye meyilli kişilere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Hacımulla, sanıkların, söz konusu suçları herhangi bir makul mazaretleri olmaksızın işlediklerine dair bulguda bulunduğunu belirterek bu hususu sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak dikkate aldığını ifade etti.

“Bu tür yayınlar aracılığı ile örgütlere ulaşılır”

Sanık Dolay’ın, gönüllü ifadesinde “Benim esas amacım Avrupa’daki YPG, YPJ ve PKK gibi örgütlerin sempatizanı olduğumu göstererek Avrupaya gitmekti.

Avrupa’da bu örgütlerin dernekleri var. Eğer sempatizan olursam bana orada sahip çıkarlar” dediğini belirten Yargıç Hacımulla, sanık Dolay’ın ifadesinden görüleceği üzere yasa dışı cemiyetlerin yayınlarına müsamaha gösterilmesi halinde bu tür yayınlar aracılığı ile kişilerin örgütlere ulaşabildiğini, görüşlerini benimseyebildiğini, yanlış kişilere ulaşabildiklerini ve önüne geçilmemesi halinde ise örgütlerin bir parçası haline gelebildiklerini açıkladı.

Hapis cezasına mahkum edildiler

Sanıklara hürriyeti bağlayıcı türden bir ceza vermenin gerek sanıkların ıslahı gerekse kamu vicdanında olumsuz bir etki yaratılmaması için en uygun ve adil ceza olduğunu söyleyen Yargıç Hacımulla, sanıklara verilecek cezanın caydırıcı ve ibret verici olması açısından gerekli olduğu sonucuna vardığını açıkladı. Hacımulla, sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ı 2’şer ay hapis cezasına mahkum etti.

Havadis