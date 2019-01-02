HARÇLARA ZAM GELDİ!
Gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı
Yeni yılla birlikte devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı.Av ruhsatları 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. Buna göre bir av ruhsatı 166 TL, av ruhsatı sureti de 26 TL oldu. 2018 yılı boyunca av ruhsatı 128 TL ve av ruhsatı sureti 20 TL idi.
Söz konusu Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da dile getirdiği gelirler bütçesindeki harçlara yüzde 28-30 oranında zam geldi.
Denktaş, hayat pahalılığı oranının yüzde 32 olduğunu, buna paralel olarak 1 Ocak’tan itibaren devlet harçlarının da yeniden düzenlendiğini açıklamıştı.
HANGİ HARÇLAR ARTTI?
Bakanlar Kurulu’nun, Gelir Bütçesi’nde yer alan harçların günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini onayladığı değişiklik tüzükleri ve emirnameler şunlar:
1. D Sınıfı Akaryakıtın Nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü.
2. Akaryakıt Satışı ve iştigali (Denetim ve Düzenleme) (Değişiklik) Tüzüğü.
3. Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Tüzüğü.
4. Alkollü içkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü
5. Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü
6. Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
7. Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü
8. Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğü
9. Daimi ikamet Izni (Değişiklik) Tüzüğü
10. İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü
11. Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü
12. Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
13. Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü
14. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden
Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü
15. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü
16. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
17. Oteller (Değişiklik) Tüzüğü
18. Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
19. Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi
20. Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü
21. Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü
22. Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü
23. Tarım Dairesi, ithalat ihracat Denetimleri, Ön izin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt işlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri karşılığında Alınacak Ücretler ve Harçlar (Değişiklik) Tüzüğü
24. Tarımsal ilaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü
25. Tarımsal Ürünler (ihraç) (Değişiklik) Tüzüğü
26. Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü
27. 2019 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü
28. Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü
29. Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi
30. Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile ilgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
31. Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü
32. Yabancıların Çalışma izinleri (Değişiklik) Tüzüğü
33. Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü
34. Yurttaşlık Tüzüğü
Öte yandan Bakanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 20’nci maddesi, 1969, Hastaneleri Kontrol Yasası’nın 3’üncü maddesi ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40’ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan “Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü”nü de onayladı.
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