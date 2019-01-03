"HAREKET TARZI BELİRLEMEYE ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgili nasıl hareket edileceğini bugün hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yaklaşık 2 saat süren toplantıda Kıbrıs sorununun bugün ne noktada olduğu, sorunun geleceğiyle ilgili nasıl hareket edileceği, BM ve doğal gaz gibi konularda karışlıklı fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan yılın ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman; HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin yetkilileri katıldı.

Hükümet Sözcüsü Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmadan önce açıklama yaptı.

Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile genel olarak Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Görüşmeyi verimli olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı Özersay, “Önümüzdeki dönemle ilgili şu karar, bu karar alındı diyemem”dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs sorunuyla ilgili olasılıkları değerlendirdiklerini ifade eden Özersay, “Kendi görüşlerimizi Cumhur başkanı ile paylaştık ve hareket tarzı belirlemeye çalıştık”dedi.

Kudret Özersay, “Toplantıda, Kıbrıs sorununun geleceği, BM bundan sonra nasıl hareket edeceği, Rum Yönetimi’nin yönetim ve paylaşma isteksizliği. Ne noktada olduğumuz ve doğal gazla ilgili gelişmeleri Cumhurbaşkanı ile değerlendirdik” dedi.

Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren iki toplumlu Teknik komitelerin çalışmaları konusunun da toplantıda ele alındığını sözlerine ekledi..