Harmancı ''Geleceğimizle kumar oynamanıza izin vermeyeceğiz.'''

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama geleceğimizle kumar oynamanıza izin vermeyeceğiz dedi.

Mehmet Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

''Davetli bile değildik bugünkü Meclis toplantısına ama sabahtan beri burdayız.

Toplumun her bir bireyinin tüm hayatını etkileyebilecek Belediyeler konusundaki bu toplantı için sabah 10:00’da başlanacak denmişti.

6 saat eşek yerine konularak bekletildi herkes ve sonra da “lütfen” toplantı açıldı.

Hala burdayız.

Bu reform denilen esasında içi boş kağıt parçasını çalışın da öyle getirin diyoruz.

Hiç bir soruya cevap verilmedi, hiç bir tutarlı ya da tutarsız bir gerekçe sunulmadı.

Kim ne söylerse söylesin duvar gibi bir İfade ile “sonraki” dendi.

Bilimseli geçtim ortaya orta düzey bir fikir dahi yasayı getirenler sunamadı.

Ülkeyi düşünen yok bugünü düşünen yok yarını düşünen yok.

Çıkın Türkiye’ye söz verdik deyin daha çok saygı duyacağım. Bunu yapıyoruz çünkü su ve kanalizasyonu daha rahat özelleştireceğiz deyin en azından bir amaçları var diyeceğim.

Bu ülkenin bugünleri görmesi bile mucize.

Burdayız ve devam edeceğiz.

Geleceğimizle kumar oynamanıza izin vermeyeceğiz.''