HARMANCI, TATAR'IN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik sözlerini eleştirdi.

Harmancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:”Herkes söyleyeceğini söyledi eleştirisini yaptı, bu saatten sonra ülkenin içerisinde bulunduğu zor şartlarda yeni hükümetin başarılı olmasını temenni ediyorum.

5. yılımda 5. Hükümetle çalışıyor olacağız, umuyorum kurulmuş olan yeni hükümet istikrarın yanında temel problemlerimizi çözme konusunda ciddi bir irade ortaya koyabilecektir.

Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak sarf edilen “ayar” ifadesinin bu hükümetin son yol kazası olmasını umar, Sayın Cumhurbaşkanı’na ayar verebilecek tek makamın da halkın kendisi olduğunu bir kez daha hatırlatırım.”