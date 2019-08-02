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HARUP HASADI BAŞLAMA TARİHLERİ BELİRLENDİ

HARUP HASADI BAŞLAMA TARİHLERİ BELİRLENDİ

Harup hasadı başlama tarihleri belirlendi

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GİRNE VE İSKELE’DE HARUP HASADINA BAŞLAMA TARİHLERİ 

 Girne ve İskele Kaymakamlıkları, harup hasadına başlama tarihlerini açıkladı.  Girne Kaymakamlığı harup toplamaya başlama tarihini, 24 Ağustos Cumartesi olarak belirlerken, İskele Kaymakamlığı ise harup hasadına 23 Ağustos Cuma günü başlanacağını duyurdu. 

GAZİMAĞUSA İLÇESİNDE HARUP HASADI 23 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Gazimağusa İlçesi’nde harup hasadına başlama tarihi açıklandı. Gazimağusa Kaymakamlığı, harup hasadına 23 Ağustos Cuma günü başlanabileceğini duyurdu. 

 

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